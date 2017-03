Knast für Verfolgungsjagd Ein junger Mann flüchtet mit seinem Auto vor der Polizei durch Freital. Dafür kannte das Amtsgericht keine Gnade.

Hier, auf der Burgker Straße in Freital lieferte sich der 25-Jährige die Verfolgungsjagd mit der Polizei. Erst nach 18 Kilometern konnte der Mann gestoppt werden. Eine Tat, die er heute bereut. © Karl-Ludwig Oberthür

Der Staatsanwalt ist überzeugt, dass es dem Angeklagten völlig egal war, ob bei seiner Flucht jemand zu Schaden kommt. „Es ist unglaublich, was Sie sich da erlaubt haben“, weist er ihn zurecht. Man könne von Glück sagen, dass es bei der halsbrecherischen Fahrt des 25-jährigen Dresdners keine Toten gegeben hatte, unterstreicht er. – Anders als in einem Fall von zwei Männern in Berlin, die sich ein illegales Straßenrennen lieferten und dabei einen Mann tödlich verletzten.

Der junge Mann, der nun am Dippoldiswalder Amtsgericht auf der Anklagebank saß, wollte sich einer Verkehrskontrolle entziehen. Der Grund: Er war mit dem Auto unterwegs, ohne einen gültigen Führerschein zu besitzen. Auf der anschließenden, rund 18 Kilometer langen Verfolgungsjagd, die er sich mit der Polizei lieferte, fuhr der Deutsche durchweg mit maximaler Geschwindigkeit und missachtete sämtliche Vorfahrtsregeln. Des Weiteren soll er einmal versucht haben, den Streifenwagen von der Straße zu drängen. Erst ein Fahrfehler hatte den Mann schließlich stoppen können.

Aufgefallen war der junge Mann der Polizei am 5. Januar vergangenen Jahres, kurz nach 21 Uhr, auf der Burgker Straße in Freital. „Autos, wie in diesem Falle ein alter VW Golf, offensichtlich tiefergelegt und mit zwei männlichen Insassen, sind für uns immer von Interesse“, erklärt der Beifahrer des Streifenwagens vor Gericht. Der Polizeioberkommissar und sein junger Kollege hatten deshalb eine Verkehrskontrolle durchführen wollen. Aber in dem Moment, als die Beamten dem Angeklagten signalisierten, dass er anhalten soll, gab er Gas und bog mit hoher Geschwindigkeit in die Rotkopf-Görg-Straße in Freital ein. Von da aus fuhr er über eine unbefestigte Straße mehrere Grundstücke entlang, bis er schließlich wieder auf der Burgker Straße herauskam. Spätestens hier sei klar gewesen, dass der Golf-Fahrer auf der Flucht war, sagt der Polizeioberkommissar.

Mit über 100 km/h durch den Ort

Ohne die Vorfahrt zu beachten, war der Angeklagte in Richtung des ehemaligen Real-Marktes gefahren. Von dort ging es über die Straßen Leisnitz und Zschiedge. Wieder auf der Burgker Straße durchfuhr er den Kreisverkehr in entgegengesetzter Richtung und steuerte auf die Kreuzung Coschützer Straße/“Hopfenblüte“ zu. Diese schwierige, auch als gefährlich geltende Kreuzung überquerte er ebenfalls, ohne seine Fahrt auch nur im Geringsten zu verlangsamen in Richtung Kleinnaundorf. Hier konnte ein entgegenkommender Linienbus nur rechtzeitig ausweichen, weil dessen Fahrerin von Blaulicht und Martinshorn des Streifenwagens gewarnt worden war. Auch nach dem Ortsausgang fand die Verfolgungsjagd kein Ende. Im Gegenteil: Mit über 100 Stundenkilometern preschte der Angeklagte die Horkenstraße in Bannewitz in Richtung B 170 entlang. Die Ampelkreuzung überquerte er bei Rot. Danach führte die rasante Fahrt mit teilweise Tempo 150 über die neue Staatsstraße S 191 nach Goppeln und von dort über die Golberoder Straße zum alten Postweg bis Sobrigau. Auf der Golberoder Straße hatte der Streifenwagen versucht, den VW des Angeklagten zu überholen. „Doch als die Motorhaube unseres Wagens auf Höhe der Hinterräder des Golfs war, zog der Fahrer herüber“, berichtet der Polizeioberkommissar. Nur der schnellen Reaktion seines Kollegen am Steuer sei es zu verdanken gewesen, dass es zu keinem Unfall gekommen war. „Wäre der Angeklagte in Sobrigau nicht in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, hätten wir die Verfolgung abbrechen müssen“, sagt er weiter. Die Gefahr sei einfach zu groß gewesen.

„Dass das großer Mist war, weiß ich schon seit dem Tag, an dem ich das gemacht habe“, gibt der Beschuldigte schließlich zu. „Ich hatte Angst und wollte einfach nur weg“, versucht der junge Mann sein Verhalten zu erklären. Er beteuert, dass er mit seiner Flucht aber niemandem habe schaden wollen.

Schon 2013 war er wegen eines ganz ähnlichen Vorfalls angeklagt und zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Auch nach der neuerlichen Fluchtfahrt war er noch zweimal mit dem Auto unterwegs. Das wird dem Dresdner am Amtsgericht in Dippoldiswalde zum Verhängnis. Wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit Nötigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilte ihn am Mittwoch das Schöffengericht zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten. Obwohl der Angeklagte erstmalig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird, sieht das Gericht keine Möglichkeit, diese zur Bewährung auszusetzen. „Sie haben hier ein sehr hohes Gefahrenpotenzial geschaffen“, sagt die Richterin. Zudem könne Sie dem Beschuldigten keine günstige Kriminalprognose ausstellen. Sie erklärt, dass er mit seinem Nachtatverhalten, also den zwei weiteren Fahrten ohne Fahrerlaubnis vom Februar und Oktober 2016 gezeigt hatte, dass er in keinster Weise einsichtig ist.

Ebenfalls zu seinen Lasten geht die Tatsache, dass immer ein Auto auf ihn angemeldet war, obwohl er nie den erforderlichen Führerschein dafür hatte. Seinen letzten Wagen verkaufte der Mann kurz vor dem Verfahren.

