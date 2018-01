Knapper Zeitplan bei Schulsanierungen Die 15. Grundschule in der Neustadt soll umgebaut werden. Allerdings hängt der Start von einer anderen Baustelle ab.

Noch könnten die Pläne des Schulverwaltungsamtes in der Dresdner Neustadt aufgehen. Eine Vorlage für die Sanierung der 15. Grundschule auf der Görlitzer Straße ist mittlerweile im Geschäftsgang, muss in Gremien besprochen und letztlich vom Stadtrat beschlossen werden. Dafür bleibt den Politikern aber nur noch ein Monat.

Denn die Arbeiten müssen zwingend im März 2018 beginnen, wie auch in der Vorlage steht. Das hat zwei Gründe: Zum einen läuft das Sanierungsgebiet Äußere Neustadt, aus welchem Fördermittel bezogen werden sollen, nur noch bis Ende 2020. Dann müssen die Arbeiten bereits beendet und abgerechnet sein. Außerdem hängt die Sanierung der 15. Grundschule vom Umbau des Dreikönigsgymnasiums auf der Louisenstraße ab – und umgekehrt. Das Schulhaus auf der Louisenstraße wird bereits seit 2016 saniert. Es besteht aus drei Gebäudeteilen, die in verschiedenen Abschnitten erneuert werden. Die Arbeiten an Haus C sind nun weitestgehend abgeschlossen. Im kommenden Monat soll es am Haus A weitergehen. Dann sollen alle Schüler und Lehrer übergangsweise in den neu gebauten Schulcampus in Tolkewitz ziehen – und die Häuser B und C des Gymnasiums werden für die Kinder der 15. Grundschule frei. Die sollen dort bis zum Sommer kommenden Jahres bleiben. In dieser Zeit muss die Grundschule erneuert werden, damit danach die Sanierung des Hauses B an der Dreikönigsschule beginnen kann. Die Arbeiten sollen bis Sommer 2021 beendet sein – inklusive der Umgestaltung der Außenanlagen. Insgesamt werden rund 18 Millionen Euro investiert.

Die Sanierung der 15. Grundschule kostet knapp zehn Millionen Euro. Dafür sollen auch die beiden Schulhäuser durch einen zentralen Haupteingang zu einer Einheit werden. Der Eingang an der Seifhennersdorfer Straße liegt versteckt. Die Eingänge an der Görlitzer Straße werden nicht mehr genutzt. Zudem werden Räume und die Fassade erneuert und modernisiert. Im Erdgeschoss entsteht ein Speisesaal. (SZ/sh)

