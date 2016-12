Knapper Glücksklee Seit Jahrhunderten wird vierblättriger Klee zum Jahresanfang verschenkt. Dieses Mal könnte es schwierig werden.

Iris Wendler hat für ihr Geschäft ausreichend Glücksklee geordert, so dass die Beschaffung der zum Jahreswechsel begehrten Pflanzen jedenfalls hier und jetzt für die Kunden nicht zum Glücksspiel werden muss. Ein erheblicher Brandschaden in einem der Erzeugerbetriebe hatte zu einer Verknappung geführt. © Klaus-Dieter Brühl

Seine Zeit ist kurz, aber intensiv. Vierblättriger Klee ist der Inbegriff des Glücks und wird zum Jahreswechsel verschenkt. In den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester erobert er sich seinen Platz in den Blumengeschäften oder bevölkert samt Fliegenpilz, Marienkäfer oder Hufeisen die Regale der Supermärkte. Die kleinen Pflanzen mit den verheißungsvollen vier Blättchen an einem Stiel versprechen Glück für das neue Jahr. Als Mitbringsel zur Silvesterfeier ist er ebenso ein Renner wie als symbolischer Gefährte in den ersten Tagen eines Jahres.

Eine Tradition, die 2016 aber zum Glücksfall werden könnte. „Die Großhändler haben uns bereits im Sommer darauf hingewiesen, dass es dieses Mal eng werden würde“, sagt Heike Uecker. Wie die Inhaberin des gleichnamigen Blumengeschäftes in Großenhain betont, habe man natürlich versucht, ausreichend Glücksbringer für die Kundschaft zu ordern und zeigt die Töpfe auf der Ladentheke.

Der Grund für den Mangel an naturbelassener Symbolik hat zwei Ursachen: Einerseits sei schon die Ernte der begehrten Klee-Zwiebeln in Holland – von dort aus stammen ja zahlreiche Gärtnereiwaren hierzulande – deutlich geringer ausgefallen, als in anderen Jahren. Und andererseits vernichtete im Juli ein Brand in der Kühlhalle eines Blumenzwiebelbetriebes im niederländischen Lommerse-Uitendaal einen Großteil der Bestände. In dem Gebäude, in welchem viele der Züchter ihre Waren lagern, wurden durch das Feuer auf einen Schlag 80 Prozent aller holländischen Oxalis-Zwiebeln vernichtet.

Eine Pflanzengattung aus der Familie der Sauerkleegewächse, zu denen eben auch die wohl bekannteste Sorte des vierblättrigen Glücksklees gehört. Bereits frühzeitig warnten die Lieferanten deshalb davor, dass nur ein Bruchteil der Bestellungen abgewickelt werden könnten.

Grund genug für das Großenhainer Blumengeschäft Wendler, sich zu kümmern. Neben Hyazinthen oder Primeln würden die bei ihnen Einkaufenden sich gern für den Klee entscheiden. Eine Tradition, die sich auch mit den Jahren nie verändert habe. „Kurz nach Weihnachten kommen die ersten Kunden in den Laden und fragen nach, ob es denn Glücksklee gibt“, verrät Yvette Kaluzni. Bis zum Silvestertag würden viele der kleinen und großen Töpfchen verkauft. „Manche Leute gehen mit fünf oder sechs Glücksklees nach Hause. Insofern sind wir froh, dass wir selbst früh genug und reichlich Pflanzen gekauft haben“, bekennt Yvette Kaluzni.

Etwas, dass auch Ira Rühle vom Gartenbau in Zabeltitz von sich behaupten kann. Im Sommer habe man von dem immensen Schaden im niederländischen Lommerse gehört und sich Gedanken gemacht, wie groß die Einschnitte bei der Zulieferung sein mögen. Auch die Großhändler, so Ira Rühle, hatten mit dem Glücksmoos und darauf platzierten Schornsteinfegern schon Alternativen im Angebot. Eines, von dem man aber nicht Gebrauch machen musste. „Wir haben alles da, was jetzt um diese Zeit gebraucht wird. Entgegen aller Prognosen konnten wir noch ausreichend Glücksklee einkaufen“, beruhigt Ira Rühle und lacht.

Dass es sich bei dem Wegbegleiter ins neue Jahr zumeist nicht um echten Klee handelt, dürfte der allseitigen Freude keinen Abbruch tun. Auch nicht, dass der Glücksbereiter noch nicht einmal Europäer ist, sondern Mexikaner. Botanisch korrekt jener Sauerklee mit zwei wissenschaftlichen Namen: „Oxalis tetraphylla“ nennen ihn die einen, während die anderen von „Oxalis deppei“ sprechen. Einigkeit herrscht indes dann wieder darüber, dass vierblättriger Klee eher selten vorkommt. Darf man den Angaben der Fachleute Glauben schenken, so stehen die Chancen, einen der Glücksbringer auf einer Wiese zu finden, bei 1 zu 100 bis hin zu 1 zu 10 000.

Wie auch immer: Der Zauber, der mit ihm verbunden ist, muss nicht zuletzt aufgrund seiner Seltenheit aufgerechnet werden. Schon die in vorchristlicher Zeit lebenden Kelten sollen den vierblättrigen Klee als Symbol für alle vier Himmelsrichtungen empfunden und die Verbindung der vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft dargestellt haben. Ja, Legenden, Mythen und Fabeln ranken sich um den Klee. Seine Vierblättrigkeit gilt über Generationen hinweg als Sinnbild des Glücks und der Ausgeglichenheit. Erfreuliche Fügungen des Schicksals also, von denen die Menschen auch 2017 nicht genug bekommen können.

