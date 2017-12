Knapper Erfolg in Apolda Die SG Pirna Heidenau siegt beim HSV Apolda trotz 7:9-Pausenrückstandes mit 19:18 und bleibt in der Erfolgsspur.

Die Handballer der SG Pirna Heidenau haben ihre kleine Siegesserie ausgebaut. Nach dem Derbysieg in Freiberg und dem Heimerfolg gegen Aschersleben landeten die sächsischen Eisenbahner im thüringischen Apolda ihren nächsten Coup. Beim HSV Apolda setzte sich das Team von Übungsleiter Dusan Milicevic mit 19:18 (7:9) durch. „Ich bringe aus Apolda zwei Punkte mit“, die Kampfansage von Milicevic am Samstagmorgen Richtung Glockenstadt war überzeugend und der Trainer begründete seinen Optimismus: „Meine Jungs haben in den letzten beiden Partien so viel Selbstvertrauen getankt, das ich fest an einen Erfolg glaube.“ Die Bilanz aus den bisherigen vier Vergleichen mit Apolda sprach mit drei Erfolgen und einem Remis allerdings deutlich für die Thüringer. Wie schon in den letzten Begegnungen ging die Lok mit viel Schwung in die Anfangsphase.

Krzysztof Kusal warf Pirna beim 6:4 in der 13. Minute erstmals mit zwei Treffern in Führung. Danach nahmen sich die Gäste allerdings eine zehnminütige Auszeit ohne eigenen Treffer. Apolda traf dagegen viermal in Folge zum 8:6 (21.). „Die 9:7-Pausenführung für Apolda war der Tatsache geschuldet, dass wir in 15 Minuten nur einen Treffer erzielt haben“, erklärte Milicevic und fand in der Kabine zur Pausenansprache anscheinend die richtigen Worte.

Überragende Defensivarbeit

Beim 12:12 in der 40. Minute durch Srdjan Gavrilovic war der Vorsprung der Glockenstädter egalisiert. Philipp Gildemeister sorgte mit dem 17:14 neun Minuten später für einen hochwichtigen Drei-Tore-Vorsprung der Pirnaer, den die Mannschaft bis über den Zielstrich rettete. „Unsere Abwehrleistung war überragend“, lobte Milicevic nicht zum ersten Mal die Defensivarbeit in seinem Team. „Wir werfen im Schnitt zu wenig Tore. Aber solange es am Ende immer ein Treffer mehr als beim Gegner ist, kann ich gut damit leben.“

Lok liegt im Klassement nun mit 10:10 Punkten auf dem siebenten Tabellenplatz. Spitzenreiter in dieser Mitteldeutschen Oberliga ist die SG Leipziger Verkehrsbetriebe mit 18:2-Punkten. Am nächsten Sonnabend will die SG Pirna Heidenau beim Tabellennachbarn USV Halle ihre Erfolgsserie ausbauen. Die Hallenser haben ebenfalls zehn Punkte aus zehn Partien erkämpft und rangieren aufgrund des besseren Torverhältnisses einen Platz vor der SG.

