Knappensee: Sperrung von Segler-Grundstück um ein Jahr verschoben

Neben dem Vereinsgebäude (hinten) gibt es auf dem Gelände des Bautzener Segel-Clubs auch einige Hüttchen für die Übernachtung von Mitgliedern. Foto: Mirko Kolodziej

Groß Särchen. Etwas irritiert waren im November die Mitglieder des Bautzener Segel-Clubs 1950, als ihnen die Landestalsperrenverwaltung mit Bezug auf die bergtechnische Sanierung am Knappensee mitteilte, dass das Pachtverhältnis zum Vereinsgelände in Groß Särchen zum (inzwischen vergangenen) Januar ausgesetzt werden müsse. Befindet man sich etwa nicht auf gewachsenem und daher nie und nimmer rutschungefährdeten Boden? Und hatte es nicht 2010 unmittelbar vor dem Vereinsgelände im Wasser schon Sanierungsarbeiten gegeben? Waren sie nicht erfolgreich?

Inzwischen, nach einem Gespräch beim vom Land Sachsen mit den Arbeiten beauftragten Bergbausanierer LMBV sind die Vereinsmitglieder schlauer und können aufgrund einer Terminverschiebung in diesem Jahr auch ihr Gelände nutzen. „Es war ganz informativ“, sagt Robert Reuß über das Treffen im früheren Rezeptionsgebäude in Koblenz, wo die LMBV eine Art Bürgerbüro unterhält. Reuß ist der Vorsitzende des 23-köpfigen Segelvereins.

Zunächst einmal ist eine Sanierung des Clubareals an sich tatsächlich unnötig. Alle Bauten können also anders als an so vielen anderen Stellen am Seeufer stehen bleiben. Allerdings beginnt, erfuhr Reuß, hinter dem Zaun in Richtung Koblenz ein Kippenabschnitt, an dem sehr wohl Rütteldruckverdichtung vorgesehen ist. Und dann liegt das Vereinsgelände in der Sicherheitszone. Immerhin verfügen die Übernachtungshüttchen des Vereins nicht über sehr stabile Gründungen und es will niemand, dass jemandem etwas auf den Kopf fällt.

Es hat sich inzwischen auch herausgestellt, dass der besagte Abschnitt D-Ost zwischen Groß Särchen und Koblenz in diesem Jahr noch nicht saniert werden kann. Daher ist eine Sperrung des Vereinsgeländes nun auch erst ab März des kommenden Jahres nötig. Die LMBV sagt, aufgrund vergaberechtlicher Belange habe es eine Verschiebung gegeben. Wie berichtet, gab es gegen die Vergabe der Arbeiten im Bereich der Neubuchwalder Bucht einen (mittlerweile geklärten) Widerspruch einer unterlegenen Firma. Eine Folge der zeitlichen Verzögerungen durch das Widerspruchsverfahren ist eine Verschiebung auch des Beginns der Sanierung im Abschnitt D-Ost. LMBV-Bereichsleiter Manfred Kolba sagt jedoch, dass es trotzdem beim vor vier Jahren genannten Freigabetermin für den See 2022 bleiben könne: „Der Fertigstellungstermin zur Freigabe der gesicherten Uferabschnitte am Knappensee ist nach heutigem Kenntnisstand nicht gefährdet.“

Die Segler von Groß Särchen haben nun also noch ein Jahr Zeit, sich auf die Sperrung ihres Geländes einzustellen. Auf die Dienste eines im Dezember vorsorglich eingeschalteten Rechtsanwalts wollen sie nun verzichten. Ein weiteres Treffen mit der LMBV ist verabredet. Für die im Frühling beginnende Saison gilt, was seit 2014 gilt: Boote reparieren, in der Sonne sitzen und Vereinsfeten feiern ist auch dieses Jahr möglich. Gleiches gilt für die Beobachtung des Sonnenuntergangs über dem See. Allerdings ist dazu ein Blick durch den berühmten Sperrzaun nötig. Im fünften Jahr verläuft er nun dort, wo das Gelände des Segelclubs unmittelbar ans Wasser grenzt. Vereinsmitglieder, die gern segeln möchten, fahren dafür an den Partwitzer See.

zur Startseite