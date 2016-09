Knappensee bleibt mit weißer Weste an der Kreisliga-Spitze Die SpVgg gewinnt auch beim SV Laubusch. Der FSV Lauta lässt zwei Punkte in Neschwitz liegen.

SV Blau-Weiß Neschwitz1 (0)

FSV Lauta1 (0)

In der ersten Halbzeit begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Auch im zweiten Durchgang konnte kein Team einen entscheidenden Vorteil erarbeiten. Die Gastgeber markierten durch Johannes Mahr die 1:0-Führung (70.). Sieben Minuten später traf René Kumpf nach einem Konter zum Ausgleich. (WM)

SV Laubusch0 (0)

SpV Knappensee2 (1)

Die Siegesserie der SpVgg riss auch in Laubusch nicht. Die Elf von Trainer Michael Nitzsche, die diesmal durch Kevin Blochwitz vertreten wurde, begann engagiert und zielstrebig. Folgerichtig konnten sich Chancen erarbeitet werden. Eine davon nutzte Matthias Mark (17.). Die Laubuscher kamen erst zum Ende der ersten Halbzeit zur ersten nennenswerten Aktion, doch hier konnte SpVgg-Tormann Scheuner den Gegentreffer verhindern. In der zweiten Halbzeit übernahmen die Laubuscher das Spielgeschehen, die Gäste warteten auf Konter. Es entwickelte sich ein sehr träges Spiel. Die Bemühungen der Heimmannschaft waren zwar zu erkennen, wirkliche Torgefahr versprühte Laubusch allerdings nicht, da die Defensive der Gäste gut stand. Knappensee nutzte einen Gegenangriff zum 0:2 durch David Zablocki (82.). (WM)

LSV Bluno3 (0)

SpVgg Lohsa/Weißkollm1 (1)

Die Gäste haben in der 1. Halbzeit klar dominiert, konnten sich einige Chancen erspielen, aber nur eine nutzen. Steve Weigel traf zur Führung (33.). Kurz vor dem Ausgleich zum 1:1 in der 50. Minute durch Sebastian Hattula per Strafstoß hatten die Gäste noch eine Riesenchance, wobei sich Kapitän Pierre Petrick einen Nasenbeinbruch zuzog und ausfiel. Nun kam Unordnung in das Spiel. Der Elfmeter brachte Bluno zurück ins Spiel. Der Gastgeber konterte dann und hatte mit seiner einfachen, robusten Spielweise Erfolg. Erneut Hattula traf zur Führung (68.) und fünf Minuten später war Philipp Baumgarten zur Stelle (73.). Trotz einiger guter Chancen kamen die Gäste nicht mehr zurück. Der Knackpunkt für sie war der Ausgleich. (WM)

LSV Neustadt/Spree II1 (1)

LSV Bergen 1990 II0 (0)

Die Neustädter Reserve hatte wie erwartet ein schweres Spiel. In der ersten Halbzeit haben die Gastgeber den Ball laufen lassen, viel Druck aufgebaut und Chancen erspielt. Folgerichtig kam Andreas Zichner zum 1:0 (33.). In der zweiten Halbzeit konnte das Spiel nicht mehr so gut umgesetzt werden. Die Gastgeber erarbeiteten sich zwar gute Chancen, aber Bergen hielt gut dagegen. So musste Neustadt bis zum Ende der Partie um die Punkte zittern. (WM)

Königswarthaer SV II1 (0)

SV Straßgräbchen1 (0)

In einer ausgeglichenen Partie sahen die Zuschauer viele kampfbetonte Szenen. Die Gäste waren dabei einen Tick besser. Treffer fielen erst in der Schlussphase. Steve Mark setzte einen Nachschuss zum 1:0 in die Maschen (78). Toni Schönach stellte den verdienten Ausgleich her (87.). (WM)

SV 1922 Radibor6 (6)

DJK Sokol Ralbitz/Horka II0 (0)

Was für eine erste Halbzeit: Franz Wiener eröffnete den Torreigen mit einem Doppelschlag (7./12.) und traf dann noch zum 4:0 (37.) und 5:0 (40.) Dazwischen war Christian Böhmak zum 3:0 (31.) und 6:0 (43.) erfolgreich. Danach schalteten die Hausherren einen Gang zurück. (WM)

Hoyerswerdaer FC II0 (0)

SV Zeißig II1 (0)

In einem relativ ausgeglichenen Spiel wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Nach einem Torwartfehler gelang Falk Weichert das Goldene Tor (76.). (WM)

zur Startseite