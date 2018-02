Knappenroder Pläne liegen öffentlich aus In den nächsten Wochen sind Stellungnahmen zum Entwurf des Konzeptes möglich.

Hoyerswerda/Knappenrode. Der Entwurf zur Fortschreibung des Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (SEKo) für den Ortsteil Knappenrode liegt ab Donnerstag dieser Woche zu den Dienststunden der Stadtverwaltung im Rathaus am Markt aus.

Der Hoyerswerdaer Stadtrat hatte den SEKo-Entwurf in seiner Januar-Sitzung einstimmig beschlossen. Nun geht es im öffentlichen Beteiligungsprozess darum, die betroffenen Bürger zu informieren sowie betroffene Behörden und Träger öffentlicher Belange zu beteiligen, teilt die Stadtverwaltung mit. Während der Auslegungsfrist, die bis einschließlich 26. März dauert, können mit einer Stellungnahme Bedenken und Anregungen zu den Inhalten des Planentwurfes vorgebracht werden.

Bürgerwerkstatt am Mittwoch

„Die Fortschreibung des SEKo qualifiziert das Ortsteilentwicklungskonzept Knappenrode und berücksichtigt in besonderer Weise die Stärkung der Verbindung zwischen dem Industriemuseumsstandort Energiefabrik und den Wohnquartieren im Ortsteil Knappenrode“, heißt es weiter.

In dem Zusammenhang steht auch die Informationsveranstaltung am morgigen Mittwoch im Bürgerzentrum in Knappenrode (ehemalige Schule). Dort wird von 18 bis etwa 20.30 Uhr nicht nur die Entwicklung des Ortes besprochen. Unter anderem wird es Aussagen zu den Umgestaltungsplänen im Museumsbereich und zum aktuellen Arbeitsstand der Museumsneugestaltung geben, sowie Informationen zu einem weiteren Ziel: der Stärkung des Museumsstandortes Energiefabrik durch die sogenannten „Energiehöfe“. Die Veranstalter hoffen auf rege Beteiligung, wie schon bei den vorherigen Bürgerwerkstätten zu diesem Thema. (red/hl)

Die SEKo-Unterlagen sind auch auf der Hoyerswerdaer Internetseite einsehbar: www.hoyerswerda.de, dann weiter über den Pfad „Rathaus“ und den Punkt „Bekanntmachungen“

