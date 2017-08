KnappenMan steigt Zum Dreiweibener See bei Lohsa zieht es am Wochenende zahlreiche Triathleten.

Los geht es beim Triathlon mit dem Schwimmen. © Steffen Unger

Triathlon. Am Sonnabend und Sonntag zieht es die Triathleten der gesamten Region an den Dreiweiberner See. Dort stehen die Wettkämpfe des KnappenMan auf dem Programm. Sowohl die Langdistanz mit 3,8 km schwimmen, 180 km radfahren und dem abschließenden 42-km-Lauf als auch die Halbdistanz (1,9/90/21 km) sind gleichzeitig die Sachsenmeisterschaften 2017. Die Langdistanz-Wettkämpfer starten am Sonnabend um 7 Uhr, die Halbdistanz folgt um 11 Uhr. Am Sonntag ab 9 Uhr stehen für verschiedene Klassen Sprintwettbewerbe über 750 m schwimmen, 20 km radfahren und einem 5,0-km-Lauf an. Der Kindertriathlon folgt ab 11 Uhr, bevor die Olympische Distanz (1,5/40/10 km) am Sonntag ab 14.30 Uhr den KnappenMan abschließt. Die Großveranstaltung zählt zu den sportlichen Höhepunkten der Region und hat seit der ersten Auflage im Jahr 1988 am Knappensee in Groß Särchen inzwischen auch überregionales Interesse erlangt. (ck)

