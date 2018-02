Knappe Zustimmung für Friedwald Die Bürger in Neustadt sind interessiert, die Stadträte zögern. Grund sind moralische und finanzielle Bedenken.

In einem Friedwald dürfen nur biologisch abbaubare Urnen in die Erde gelassen werden. Nach einigen Jahren wird der Tote so zum Bestandteil der Natur. © Claudia Hübschmann

Neustadt. Die ewige Ruhe im Wald zu finden, ist für viele Menschen eine beruhigende Vorstellung. Nach dem Tod eins mit der Natur werden und zudem den Angehörigen die Grabpflege ersparen. Über den Vorschlag der Fraktion Neustädter für Neustadt (NfN), einen Bestattungswald auf Neustädter Flur zu errichten, stimmte der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung ab. Mit einem knappen Ergebnis: zehnmal ja, siebenmal nein, drei Enthaltungen. Mit diesem Votum kann der Bürgermeister nun die Vorbereitungen für einen Friedwald anschieben. Auch, wenn es bei dem Thema noch Bedenken gibt.

Zu große Konkurrenz für konventionelle Friedhöfe?

Bei einer Umfrage auf Facebook, die das Bestattungshaus Anton auf Wunsch der Stadtverwaltung angeschoben hatte, zeigte sich, dass viele Neustädter die Idee eines Bestattungswaldes unterstützen. „Auch ich habe mehrfach Anrufe von älteren Bürgern erhalten, die nicht auf einem teuren Friedhof beerdigt werden wollen“, fügt Klaus Anders (NfN) hinzu. Man sollte die Konsequenzen für die Kirche und die konventionellen Friedhöfe aber nicht außer Acht lassen, bringt daraufhin Stadtrat Daniel Marschner (FDP) an. Je weniger Menschen sich auf einem Friedhof bestatten lassen, desto teurer werden die Gräber für den Einzelnen. Außerdem, fügt Marschner hinzu, empfinde er eine anonyme Beerdigung als „unchristlich“.

Dass ein Grab unter einem Baum nicht namenlos sein muss, zeigt sich im Friedwald in Coswig. Dort ist eine Kennzeichnung auf einem Schild mit Name, Geburts- und Sterbedatum möglich. Aber auch anonyme Bestattungen werden angeboten. Für Trauernde wurde ein Andachtsplatz mit Sitzmöglichkeiten eingerichtet. Was im Friedwald allerdings nicht möglich ist, ist die Bestattung im Sarg. Lediglich biologisch abbaubare Urnen werden verwendet.

Kosten sollen vor der Errichtung kalkuliert werden

Wie viel bezahle ich für ein Grab im Bestattungswald? Und was kommen für Kosten auf die Stadt zu? Diese beiden Fragen sollten schnellstmöglich geklärt werden, findet Matthias Mews (CDU). Er wollte deshalb per Abstimmung festlegen lassen, dass die Stadt bis zum Sommer eine Kosteneinschätzung vorlegt. Per Handzeichen sprachen sich die meisten Stadträte dagegen aus, „weil das die Stadt sowieso vorhabe“, lautete die Begründung.

Was den Preis für ein Grab im Wald anbelangt, so kann man sich wieder an Radebeul orientieren. Ein Urnenplatz an einem Gemeinschaftsbaum mit insgesamt zwölf Bestatteten kostet 450 Euro für die Dauer von 20 Jahren. Bei dieser günstigsten Variante kann man sich den Baum, unter dem man liegen möchte, allerdings nicht aussuchen. Will man das, wird es teurer. Beispielsweise der Partnerbaum, der zwischen 2 800 und 5 000 Euro liegt. Allerdings ohne Laufzeitbeschränkung. Ein Familienbaum beginnt preislich bei 4 300 Euro und bietet mindestens Platz für fünf Personen. Bei allen Beisetzungen kommen Beträge für Urne und Namensschild dazu.

Erste Beisetzungen in frühestens vier Jahren

Der Beschlussantrag, der jetzt im Stadtrat positiv entschieden wurde, ist noch keine Garantie dafür, dass Neustadt auch tatsächlich einen Friedwald erhält. „Sondern nur die Aufforderung, die planerischen Vorbereitungen zu treffen“, betonte Bürgermeister Peter Mühle (NfN). Zunächst einmal soll nach dem passenden Waldstück gesucht werden, dann muss das Genehmigungsverfahren angeschoben werden, das bis zu zwei Jahre dauern kann. Bestattungen sind in Deutschland nämlich nur auf einem Friedhof erlaubt, die Waldfläche müsste dementsprechend umgewidmet werden. Im Jahr 2021 soll perspektivisch der Waldfriedhof eingerichtet werden, sodass im Jahr 2022 die ersten Bestattungen vollzogen werden könnten. Noch ist das alles nur Theorie – und ein Betreiber für den Friedwald muss auch noch gefunden werden.

