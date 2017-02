Knappe Parkplätze in Königshufen Heute existieren mehr Autos pro Wohnung. Jetzt gibt es in mehreren Straßen Ärger.

Alles zugeparkt: Anwohner Gerhard Heinig ärgert sich über die Situation am Ostring in Königshufen. © nikolaischmidt.de

Gerhard Heinig möchte es sich nicht mehr länger ansehen: „Die Leute am Ostring parken, wie es ihnen gefällt, auch vor möglichen Rettungswegen“, sagt der Anwohner. Schon mehrfach habe er nachts beobachtet, dass Menschen bei Rettungseinsätzen auf Tragen zwischen den parkenden Autos „hindurchbugsiert“ wurden, um sie zum Rettungswagen zu bringen. Zudem parken auch Autos in den Einfahrten zum großen öffentlichen Parkplatz: „Bei einem Rettungseinsatz käme dann kein größeres Feuerwehrfahrzeug mehr auf den Parkplatz“, klagt Heinig.

Er hat zwei Wünsche: Die Vermieter sollten für die Anwohner bezahlbare Parkplätze vor den Häusern schaffen und Ordnungskräfte sollten regelmäßig kontrollieren, auch spätabends. Hartmut Wilke vom Amt für Stadtentwicklung und Holger Kloß, Leiter des Vollzugsdienstes und der Bußgeldstelle, erklären, dass 2016 im Ostring an 21 verschiedenen Tagen 36 Parkverstöße geahndet worden seien. Anwohnerbeschwerden zur Parkplatzsituation habe es aber kaum gegeben.

Bei den Vermietern ist die Situation sehr wohl bekannt. Sie ist nicht nur am Ostring akut, sondern mehr oder weniger in ganz Königshufen. „Es liegt vor allem daran, dass die Leute heute mehr Autos pro Wohnung haben“, sagt Simone Oehme, Vorstand der die Wohnungsgenossenschaft WGG. Im Ostring betrifft es die TAG Wohnen & Service sowie die WGG. Letztere hat zuletzt an den Häusern 31 bis 43 gebaut und dabei vor den Gebäuden auch ein paar zusätzliche Stellplätze geschaffen und allesamt an die eigenen Mieter vermietet. „Die Anzahl der öffentlichen Stellplätze ist aber weiterhin nicht ausreichend“, erklärt Simone Oehme. Im Falle des Ostringes könne die WGG aber leider nicht viel machen: „Mehr Flächen, wo noch Autos parken könnten, sind einfach nicht da.“ Vor den Häusern 1 bis 29 zum Beispiel könne nur entlang der Straße geparkt werden, dort seien beide Straßenseiten öffentlich.

Heike Baumgart, Leiterin Immobilienmanagement bei der TAG, hat sich vor Ort ebenfalls umgesehen. Durch die Baustelle der WGG waren einige Parkplätze zwischenzeitlich mit Bauzäunen abgesperrt, hat sie festgestellt: „Diese sind nun wieder zugänglich.“ So habe sich die Parkplatzsituation schon wesentlich entspannt, findet sie. Insgesamt sehe die TAG aber derzeit keine konkreten Probleme. Sicherlich sei es nach 17 Uhr und an den Wochenenden nicht immer möglich, genau vor seinem Haus einen Stellplatz zu bekommen. „Alternativen, die fußläufig gut erreichbar sind, stehen jedoch zur Verfügung, etwa entlang der Schlesischen Straße sowie die P+R-Parkplätze“, erklärt Heike Baumgart. Darüber hinaus sei es immer möglich, auf der Straße kurz zu halten, um seine Einkäufe ins Haus zu tragen.

TAG-Mieter Gerhard Heinig reicht das nicht. Er wünscht sich, dass die TAG Stellplätze vor den Häusern für die Mieter markiert. Andere Vermieter haben das getan – und für die markierten Plätze Kosten eingeführt. Kommwohnen bei den Gartenhäusern am Nordring zum Beispiel – und zwar sowohl entlang der Straße als auch auf einem separaten Parkplatz. Grund waren Beschwerden der Mieter, die oft keinen Parkplatz fanden. „All diese Flächen gehörten schon immer uns“, sagt Geschäftsführer Arne Myckert. Die markierten Stellplätze kosten zehn Euro pro Monat und sind voll vermietet. Die Kommwohnen-Mieter seien darüber sehr zufrieden: „Seit wir markiert haben, gab es keine Beschwerden mehr.“

Weniger glücklich sind die Mieter aus den angrenzenden Häusern der WGG, die nun mehr Probleme haben, Stellplätze zu finden. „Jetzt muss ich oft bei Netto an der Terrasse parken und von dort heimlaufen“, sagt ein Anwohner. Die WGG kennt das Problem. „Wir sind an einer Lösung interessiert und arbeiten daran“, sagt Simone Oehme. Zu konkreten Ansätzen könne sie sich aber im Moment noch nicht äußern.

Parkplätze markieren und Mieter zahlen lassen – das plant die TAG nicht: „Hierfür liegen uns keine weiteren Anfragen von Mietern vor“, sagt Heike Baumgart. Ganz im Gegenteil: „Viele Mieter empfinden es als einen Pluspunkt, dass sie in der Nähe der Wohnung umsonst parken können, und wollen diesen Vorteil nicht missen. Die TAG-Mieter schätzen zudem die grünen und autofreien Innenhöfe. „Wir werden die Situation vor Ort jedoch weiterhin beobachten“, verspricht sie.

Die anderen Großvermieter gehen unterschiedlich damit um. Die WGG baut immer mehr Großparkplätze und vermietet sie für 15 Euro pro Stellfläche und Monat an die eigenen Mieter, zuletzt neben dem Ostring auch in der Antonstraße, am Peter-Liebig-Hof und in der Lausitzer Straße. Kommwohnen hat 2014 in der Antonstraße einen Parkplatz gebaut. Dort sind aber bis heute erst 40 von 55 Stellplätzen vermietet. Der Grund dürfte der Preis sein: Sie kosteten zunächst 25 Euro pro Platz und Monat, inzwischen noch 20. Die TAG hat bisher nirgendwo Parkplätze gebaut und plant es auch nicht. „Sollte sich die Parkplatzsituation so verschlechtern, dass auch die Alternativparkplätze belegt sind, werden wir unser derzeitiges Konzept aber wieder auf den Prüfstand stellen“, sagt Heike Baumgart.

