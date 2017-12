Fußball – Landesklasse Nord Knappe Niederlage für Remis-Könige Döbelner waren einem erneuten Unentschieden durchaus nah. Am Ende allerdings rettete sich der SV Liebertwolkwitz ins Ziel.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Döbeln. Die Remis-Könige der Landesklasse aus Döbeln haben nach dem Auswärtsspiel in Liebertwolkwitz den Vergleich mit Niederlagen gleichgezogen, bei beiden stehen nun sechs zu Buche. Laut Kapitän Patrick Peschel war die Niederlage vor allem in der zweiten Halbzeit vermeidbar. „Wir haben den Gegner an die Wand gespielt, aber vorne einfach kein Glück gehabt“, resümierte der Döbelner Spielführer.

Beim Tabellennachbarn von der Leipziger Peripherie lagen die Schützlinge von Trainer Uli Löser schnell hinten. Patrick Lehmann und Philipp Fleischer sorgten für einen aus Döbelner Sicht beunruhigenden 0:2-Rückstand. Die Mittelsachsen verschliefen diese Anfangsphase komplett, beide Gegentreffer resultierten aus Standardsituationen.

Nach 21 Minuten kamen die Gäste das erste Mal vors Tor. Ein von Max Zimmermann getretener Freistoß flog aber knapp am Liebertwolkwitzer Gehäuse vorbei. Ab diesem Zeitpunkt waren die DSC-Spieler besser in der Partie und kamen öfter vors gegnerische Tor. Der nicht unverdiente Anschlusstreffer fiel dann ebenfalls nach einem ruhenden Ball. Luca Wilke wurde bei der Ballannahme regelwidrig gestört. Den fälligen Elfmeter verwandelte David Banachowicz zum 2:1.

Nach dem aufwärmenden Pausentee wollten die Döbelner das 2:2 nachlegen, doch Max Zimmermann erwischte das eigene Tor.

Gastgeber trifft aus dem Nichts

Eine Hereingabe rutschte, beim Versuch zu klären, ins eigene Netz. Patrick Peschel besaß dann die erste nennenswerte Döbelner Chance in Durchgang zwei. Sein Kopfball nach einem Banachowicz-Eckball flog aber übers Gehäuse. Im weiteren Verlauf boten sich Luca Wilke und Amidu Dadi die besten Chancen für den Döbelner SC, der dem erneuten Anschlusstreffer sehr nahe war. Doch aus dem berühmt berüchtigten Nichts kamen die Platzherren zum 4:1, nachdem Christopher Aust eine Flanke per Kopf verwertete.

Die Schlussviertelstunde hatte es noch mal in sich. Die Liebertwolkwitzer zogen sich nun komplett zurück und wähnten sich bereits als der sichere Sieger. Die Muldenstädter drückten ständig auf das gegnerische Tor und Chris Liebmann vermochte mit seinem Doppelpack binnen vier Minuten den erneuten Anschluss herzustellen. In den drei Minuten Nachspielzeit hatten die Döbelner dann sogar noch den Ausgleich auf dem Fuß, doch mit einem erneuten Unentschieden klappte es im letzten Auswärtsspiel 2017 nicht mehr. (DA/dsc)

SV Liebertwolkwitz – Döbelner SC 4:3 (2:1)

SV Liebertwolkwitz: Hell, Fleischer (79. Heß), Lehmann, Mäding, Müller, Dönicke (69. Stöhr), De Schultz, Gies, Maric (69. Maric), Ilgner, Dittrich

Döbelner SC: Hampel, Liebmann, Peschel, Zimmermann, Günther, Dadi, Wilke, Banachowicz, Thalheim, Mäckel, Woytkowiak

Tore: 1:0 Lehmann (8.), 2:0 Fleischer (14.), 2:1 Banachowicz (38.), 3:1 Zimmermann (61./Eigentor), 4:1 Aust (75.), 4:2, 4:3 Liebmann (85./89.)

Schiedsrichter: Schröder (Chemnitz)

Zuschauer: 75

