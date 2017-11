Knappe Mehrheit für neue Schul-Pläne Während der Vergrößerung der Questenbergschule sollen doch keine Container als Übergangslösung dienen.

Die Meißner Questenbergschule. © Archiv: Claudia Hübschmann

In einer eilends geänderten Beschlussvorlage für den Stadtrat, hat das Stadtbauamt am Mittwoch eine neue Strategie für die in den kommenden zwei Jahren anstehende Auslagerung der Questenbergschule vorgelegt. Demnach sind Ankauf oder Anmietung einer mobilen Container-Schule am Standort Mühlenweg vom Tisch. Stattdessen solle die Auslagerung durch einen Bau in Modulbauweise mit anschließender Nachnutzung als neue Grundschule realisiert werden. Noch vor wenigen Tagen favorisierte die Stadt die Container-Variante, welche rund 2,5 Millionen Euro gekostet hätte. Der aktuelle Module-Plan soll im Wohngebiet Niederauer Straße verwirklicht werden, würde alles in allem mehr als das Doppelte kosten. Offen ist zudem die Frage, wie und wo genau eine Sporthalle realisiert werden könnte. Dennoch stimmten 13 von 21 anwesenden Stadträten den neuen Plänen zu. Das dafür nötige Geld könnte zum Großteil aus Fördermitteln des Freistaats kommen.

