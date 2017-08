Knappe Entscheidung für neue Kita Der Gemeinderat in Gohrisch diskutierte erneut über die Mehrkosten für den Bau in Papstdorf. Es war ein Kampf.

Die Kita in Pohrsdorf wird gebaut. © Symbolfoto: dpa

Zwei Wochen, nachdem die Gohrischer Gemeinderäte eine Ausschreibung für den Kita-Neubau in Papstdorf stoppten – Grund waren drohende Mehrkosten von knapp 395 000 Euro – stand das Thema erneut auf der Tagesordnung. Bürgermeister Heiko Eggert (parteilos) hatte Widerspruch gegen die Entscheidung eingelegt.

Leicht machten es sich die Gemeinderäte nicht. Sie diskutierten am Dienstagabend über zwei Stunden und stritten, was das beste für die Gemeinde sei. Die Vertreter der überparteilichen Fraktion, die zuletzt gegen die Mehrkosten gestimmt hatten, machten deutlich, dass auch sie eine neue Kita in Papstdorf für absolut notwendig halten – jedoch nicht unter diesen Bedingungen. Die Gemeinde könne sich die Mehrkosten einfach nicht leisten. Viola Schäd (CDU) verlangte, dass die Verwaltung konkret aufschlüsseln solle, wie man die Mehrkosten finanzieren will. Und nicht nur diese. Schließlich seien noch nicht alle Bauaufträge vergeben, die Nachträge noch nicht abzuschätzen. Es sei also durchaus möglich, dass noch mehr Kosten auf die Gemeinde zukommen.

Wie auch schon in der vorherigen Sitzung nannte Kämmerin Iris Hamisch Vorhaben, die man streichen könne, um das dafür eingeplante Geld für die Kita zu nutzen. Geld, das beispielsweise für die Instandhaltung der Feuerwehrhäuser eingeplant war. Der geplante Kredit werde außerdem um etwa 150 000 Euro erhöht.

Annett Gerber (CDU) sowie Uwe Börner (Grüne) sahen das kritisch. Eine Gemeinde habe Pflichtaufgaben, die sie erfüllen müsse. Dazu gehöre natürlich auch die Kita. Jedoch könne man dafür nicht andere Aufgaben vernachlässigen. Außerdem müsse man die Bürger vor weiteren unnötigen Kosten bewahren, so Annett Gerber.

Freie Wähler-Rat Enrico Blechschmidt appellierte an seine Kollegen, dass man die Möglichkeit habe, einen „Leuchtturm“ für die Gemeinde zu setzen. Nur so könne man erreichen, dass sich junge Familien entscheiden, herzuziehen. Dann schlug er einen Zusatz im Beschlusstext vor. Weitere Mehrkosten bis zu sieben Prozent der Gesamtkosten sollen über einen Kredit finanziert werden, sofern keine liquiden Mittel zur Verfügung stehen. Auch Uwe Börner verlangte einen Zusatz. Die gestrichenen Vorhaben sollen im Haushalt für 2019 eingeplant und gegebenenfalls über Kredite finanziert werden. Beide Vorschläge wurden in den Beschlusstext übernommen.

Zum Schluss gab es noch eine Überraschung: Das Bauamt informierte, dass man die Ausschreibung für den Rohbau aufgelöst habe und nun über ein freies Verfahren Angebote einholen werde. So könne man gezielt über Einsparmöglichkeiten sprechen. Vielleicht werden die Angebote dann weniger teuer. Letztlich stimmten fünf Räte den Mehrkosten zu, vier enthielten sich. Die Kita kann kommen.

