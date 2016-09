Knappe Auswärtsniederlage Die Kegler des TSV Blau Weiß Gröditz starteten in der OKV Meisterliga 120 in Kamenz.

© Symbolfoto: U. Soeder

Nach der starken Leistung im ersten Heimspiel wollten die Männer des TSV Blau Weiß Gröditz in der OKV Meisterliga 120 nun auch auswärts punkten. Über weite Strecken konnten sie mit Lückersdorf-Gelenau auf den schwer zu spielenden Bahnen in Kamenz mithalten. Martin Pöhls (474), Frank Thiele (494) und Torsten Hanisch (545) konnten je einen Punkt sichern. Tom Schilling (412), Torsten Dubiel (476) und Maik Bruchholz (489) gelang das leider nicht. Somit kam es beim Stand von 3:3 auf das mehr gespielte Gesamtergebnis an.

Lückersdorf-Gelenau sicherte sich am Ende mit knappen 2911:2890 die beiden zusätzlichen Punkte zum Endstand von 5:3. (TH)

