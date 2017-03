Knapp vier Millionen Euro für Straßenbau

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr wird in diesem Jahr in und um Meißen Straßen für 3,83 Millionen Euro bauen. So werden für ein 1,8 Kilometer langes Stück der B 101 westlich und nördlich des Beyerleinplatzes 530 000 Euro ausgegeben. Für Fahrbahnerneuerungen an der S 62 auf 6,3 Kilometer Länge in Meißen und Coswig fallen 1,9 Millionen Euro an und für 1,2 Kilometer der S 88 von Meißen nach Diera-Nieschütz weitere 1,4 Millionen Euro. (SZ)

zur Startseite