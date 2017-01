Knapp unterlegen Die Großröhrsdorfer Schachspieler mussten gegen Heidenau ran.

Schach. In der fünften Runde war der Tabellenletzte SC 1911 Großröhrsdorf gegen das Spitzenteam SK Heidenau klarer Außenseiter, verlor aber nur knapp mit 3,5:4,5. Zunächst gab es an den Brettern vier (Simon) und sechs (Kaiser) Punktteilungen. Anschließend nutzten die Gäste an den Brettern eins und sieben konsequent ihre Vorteile, sodass Graul und Schneider Niederlagen hinnehmen mussten. Gute Partien spielten Minkwitz mit einem Endspielsieg am achten Brett und auch Sauer, der seinem starken Gegner am zweiten Brett ein Remis abtrotze. Doch Noack unterlag am fünften Brett dem Topscorer der Heidenauer. Der Erfolg von Proschmann war dann nur noch Ergebniskosmetik. (asch)

