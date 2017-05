Knapp, knapper, Kiel Die rot-grüne Koalition droht in Kiel ihre Mehrheit zu verlieren, Ministerpräsident Albig muss um seinen Job fürchten.

Wer ist denn das? Fragend betrachtet diese Frau in Ratzeburg (Schleswig-Holstein) Wahlplakate der Spitzenkandidaten (l.-r.): Wolfgang Kubicki (FDP), Daniel Günther (CDU) und Torsten Albig (SPD). © dpa

Von Zahlen haben die Spitzengenossen gerade die Nase gestrichen voll. „Wen rufen die eigentlich an“, fragt ein wütender Torsten Albig in der Lübecker Kongresshalle sein SPD-Publikum. Von „dummen Umfragen“ spricht der Kieler Ministerpräsident. Kanzlerkandidat Martin Schulz hält die Arbeit der Meinungsforscher für „Kokolores“.

In Schleswig-Holstein am Sonntag und eine Woche später in Nordrhein-Westfalen könnte es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU geben. Sollten die Sozialdemokraten hinten liegen, gar beide sicher geglaubten Staatskanzleien verlieren, käme Merkel-Herausforderer Schulz schwer unter Druck.

Jüngste Wahlen haben gezeigt, dass Umfragen auch daneben liegen können. So gibt sich Albig unverdrossen optimistisch: „Es wird einen großen roten Balken, und einen kleinen schwarzen geben.“ Doch irgendwie wirken die Genossen bis hin zu 100-Prozent-Parteichef Schulz auf der Zielgeraden schon etwas bedröppelt.

Bei der Fahrt des „Schulz-Zuges“ von Kiel nach Lübeck wird er zwar an vielen Bahnsteigen von Fahnen schwenkenden Kindern und Rentnern bejubelt. An der Parteibasis funktioniert der „Schulz-Effekt“. Die zu Gabriel-Zeiten demoralisierte SPD glaubt wieder an sich. Nachdenklich-matt schaut Schulz aber aus dem Fenster, als er von den knappen NRW-Umfragen erfährt. CDU-Mann Armin Laschet könnte Landesfürstin Hannelore Kraft gefährlich nahe kommen. FDP-Chef Christian Lindner bringt nun schon Schwarz-Gelb ins Spiel.

Während Merkels Kanzlerschaft hat es noch nie ein CDU-Politiker geschafft, aus der Opposition heraus Regierungschef zu werden. Wenn der Kandidat der Nord-CDU, Daniel Günther (43), sein Wahlziel 35 Prozent erreicht, kann das in Kiel gelingen. Nach dem Triumph Ende März im Saarland würde die CDU so ein Ergebnis dahingehend interpretieren, dass der Schulz-Effekt kein Trend mehr ist, den die Kanzlerin im Herbst zu fürchten hat. Statt 2:1 für die SPD, könnte es nach den Landtagswahlen plötzlich 3:0 für die CDU stehen.

In der jüngsten Umfrage rangierte die CDU im Norden mit 32 Prozent vor der SPD mit 29. Die Grünen lagen bei 12 Prozent, die FDP bei 11 und der als Partei der dänischen Minderheit von der Fünf-Prozent-Klausel befreite SSW bei 3 Prozent. Die AfD wäre mit 6 Prozent im Landtag, die Linke mit 4,5 Prozent nicht. (dpa)

zur Startseite