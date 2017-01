Knapp einer Haftstrafe entgangen Die Beamten der Bundespolizei schnappten auf der A 17 einen verurteilten 46-jährigen Bulgaren.

© Andreas Weihs

Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel kontrollierten am Mittwoch auf der Bundesautobahn 17 einen bulgarischen Staatsangehörigen. Dabei stellte sich heraus, dass der 46-Jährige wegen Verkehrsgefährdung, Trunkenheit im Verkehr und unerlaubten Entfernen vom Unfallort, durch das Amtsgericht Bremen, zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Diese hatte er aber bisher nur zum Teil beglichen. Eine Reststrafe in Höhe von 1 428,50 Euro war noch offen, welche er selbst aber nicht bezahlen konnte. Zum Glück konnte ihm nach einigen Telefonaten ein Familienangehöriger aushelfen. Dieser zahlte für ihn die offene Geldstrafe. Dadurch entging er in letzter Minute einer 66-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe und konnte kurz darauf seine Reise fortsetzen, teilt die Bundespolizei mit. (szo)

