Knapp drei von 10 000 Sendungen gehen verloren Zustellprobleme verärgern Hermes-Kunden in der Region. Für den Paketdienst ist die Verlustquote marginal.

Pakete, die Wochen nach der Bestellung nicht auftauchen oder irgendwann zufällig in einem Paketshop gefunden werden – die Erfahrungen mit Hermes sind unterschiedlich. Nach einem Bericht über aktuelle Probleme im Bereich der Zustellung aufgrund von personellen Engpässen im Bereich Döbeln gab es zahlreiche Hinweise von DA-Lesern zu den Ursachen sowie Schwierigkeiten mit dem Paketdienst. Der DA ist den Fragen nachgegangen.

Kann es sein, dass Pakete bei Hermes ganz verschwinden?

Eine Frau berichtete, dass im September ein Paket von ihr ganz verschwunden sei. „Laut Nachforschungen vom Versandhändler hat der Verteiler von Hermes in seinem Gerät selbst unterschrieben und es als ausgeliefert eingebucht“, erzählte die Kundin. Dass Pakete verschwinden, könne vonseiten Hermes nie ganz ausgeschlossen werden, sagt Unternehmenssprecher Ingo Bertram auf Nachfrage. Rein rechnerisch komme dies bei drei von 10 000 Sendungen vor. „Das entspricht einer Quote von 0,03 Prozent, was gemessen am Gesamtvolumen marginal ist“, so Bertram. Aktuell transportiere Hermes in Deutschland teils über zwei Millionen Sendungen. Da sei nicht auszuschließen, dass Fehler passieren oder Verteiler gegen Arbeitsklauseln verstoßen. Aber: „Solche Fälle sind die Ausnahme“, betont Bertram.

Warum landen Pakete statt beim Adressaten in einem Paketshop?

Durch Zufall habe ein weiterer Kunde aus der Region sein Paket beim nächsten Hermes-Paketshop entdeckt, als es Zuhause nicht angeliefert worden ist. Eine Benachrichtigung des Boten habe gefehlt. Das ist jedoch unüblich, wie Unternehmenssprecher Bertram sagt. „Ohne Aufforderung durch den Kunden schickt Hermes bis dato ein Paket nicht an den Shop.“ Ist der Empfänger nicht zu Hause, so werde zunächst versucht, die Sendung beim Nachbarn abzugeben. Gelingt auch das nicht, müsse der Bote die Sendung wieder mitnehmen und am folgenden Werktag erneut die Zustellung versuchen. „In allen Fällen soll der Bote dabei eine Benachrichtigungskarte hinterlassen, über die der Kunde über den weiteren Zustellverlauf informiert wird und bei Bedarf eingreifen kann“, sagt Ingo Bertram. Dass es Fälle gibt, bei denen die Karte nicht ausgefüllt wird oder abhandenkommt, bevor der Kunde sie erhält, könne nicht ausgeschlossen werden. So sei zum Beispiel denkbar, dass die Karte, wenn sie an die Tür geklebt worden ist, von einem Windstoß weggeweht wurde.

Wie lässt sich der Status der Sendungen verfolgen?

Jede Sendung wird von den Boten per Scan erfasst. Die registrierten Daten gelangen automatisch in die Online-Sendungsverfolgung. In jener könne der Kunde nahezu in Echtzeit sehen, wie der Status der Sendung aktuell ist und wie es in den nächsten Schritten weitergehe. Möchte der Kunde den Weg der Zustellung während dieser noch ändern, kann er Bertram zufolge über den Kundenservice erwirken, dass die Sendung an einen Paketshop umgeleitet wird.

Wer darf die Sendungen in den Paketshops abholen?

Rund 15 000 Hermes-Shops gibt es derzeit deutschlandweit. Die Empfänger erhalten dort ihre Sendungen nur gegen Vorlage des Ausweises. „Alternativ kann der Empfänger einen Dritten per Vollmacht mit einer Abholung beauftragen“, so Bertram. Immer mehr Shops werden dabei flexibler, haben am Wochenende sowie teilweise auch nachts geöffnet. Dadurch sei auch der Kunde flexibler, sagt der Hermes-Sprecher. Zunehmend werden Shops auch bei der Bestellung als Adresse angegeben. Der Kunde hat dann zehn Tage Zeit, seine Ware dort abzuholen.

Gibt es derzeit eine Systemumstellung am Verteilzentrum in Leipzig?

Nach Telefonauskunft hat eine weitere Kundin von Hermes erfahren, dass die aktuellen Probleme bei der Zustellung mit einer Systemumstellung im Leipziger Zentrum in Verbindung stehen. Dazu liegen Ingo Bertram keine Informationen vor. Sollte es jedoch eine solche Umstellung bei Hermes geben, werde diese stets langfristig geplant und so durchgeführt, dass Ausfälle oder Verzögerungen versucht werden, zu vermeiden. „Gerade in hochkomplexen IT-Systemen, wie sie in der Logistik zum Einsatz kommen, kann es schon bei marginalen Änderungen zu unmittelbaren Auswirkungen kommen“, stellt der Sprecher klar.

Baut Hermes im kommenden Jahr ein neues Logistikzentrum in Leipzig?

Der Paketdienst plane auch neue Standorte im Osten, aber wo genau diese entstehen, stünde noch nicht fest, informiert Bertram. Seit 2014 baut Hermes bundesweit seine logistische Infrastruktur aus. Dafür nimmt der Paketdienst rund 300 Millionen Euro in die Hand. Insgesamt wird unter anderem in neun neue Logistik-Center investiert, ein neues werde dieser Tage in Berlin eröffnet.

