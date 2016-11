Knapp drei Millionen verbaut Ab Freitag rollt in Kamenz auf der Goethestraße wieder offiziell und fristgemäß der Verkehr.

© dpa

Die Bauleistungen zur komplexen Erschließung des Straßenzuges Goethestraße sind fast abgeschlossen. Nun kann dieser Bauabschnitt für den Verkehr freigegeben werden.

Die feierliche Eröffnung findet am Freitag, dem 2. Dezember, 11 Uhr an der Kreuzung Goethestraße/Feigstraße statt. 2,7 Millionen Euro flossen in den Straßenbau, gefördert vom Freistaat Sachsen und über das Bund-Länder-Programm „Stadtumbau Ost“ sowie durch das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft.

Mit der Realisierung dieses Straßenbaus konnte Kamenz zum einen angemessene Straßenverhältnisse herstellen, zum anderen wird durch die umfangreiche Neuverlegung von Medienleitungen durch die Ewag Kamenz, durch den Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster sowie die Enso langfristige Versorgungssicherheit garantiert. (szo)

