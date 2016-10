Aus dem Gerichtssaal Knapp an der Haftstrafe vorbei Ein 30-jähriger Mann aus Leisnig verschaffte sich mit dem Handel von Betäubungsmitteln ein Zusatzeinkommen.

Punkt für Punkt der Anklageschrift geht Richterin Karin Fahlberg in der Schöffenverhandlung vorm Amtsgericht Döbeln mit dem Beschuldigten durch. Vorgeworfen wird dem 30-jährigen Mann aus Leisnig der unerlaubte Besitz von Betäubungsmitteln. Außerdem soll er in 34 Fällen mit Drogen gehandelt haben. Vor März 2014 soll er sich entschlossen haben, sich mit dem Verkauf von Crystal und Marihuana ein Zusatzeinkommen zu verschaffen. Die Drogen kaufte er bei zwei Dealern ein. Im Zeitraum vom März 2014 bis Januar 2015 verkaufte er Crystal und Marihuana in Mengen von 0,5 bis 2 Gramm. Der Wirkstoffgehalt lag zwischen 14 und 70 Prozent. Am 15. Januar 2015 fanden die Beamten bei einer Hausdurchsuchung bei dem Beschuldigten 35 Gramm Crystal mit einem Wirkstoffgehalt von 18,41 Gramm Tetrahydrocannabinol (THC) und 9,2 Gramm Marihuana mit einem Wirkstoffgehalt von 1,3 Gramm THC. Außerdem entdeckte die Polizei 0,7 Gramm Cannabisstaub und Bargeld in Höhe von rund 1 800 Euro. Das Geld stammte aus dem Drogenverkauf.

Nach kurzer Beratung mit Staatsanwältin Angelika Rickert und mit Verteidiger Rechtsanwalt Enrico Brand aus Waldheim stellt Richterin Fahlberg dem Angeklagten in Aussicht, dass er bei einem umfassenden Geständnis mit einer Höchstfreiheitsstrafe von zwei Jahren und Bewährung davonkommen würde. Danach gesteht der Beschuldigte alles. Der Angeklagte, der bisher nicht vorbestraft ist, verkaufte die Drogen im Stadtgebiet von Leisnig wie im Park des Johannistals, in seiner Wohnung und auch in den Wohnungen der Kunden.

Das Gericht verurteilt den Beschuldigten wegen des unerlaubten Handels von Betäubungsmitteln in 34 Fällen und wegen des unerlaubten Besitzes von Drogen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Diese wird zur Bewährung ausgesetzt. Die Bewährungszeit beträgt ebenfalls zwei Jahre. Als Bewährungsauflage muss er 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und für die Zeit der Bewährung jeden Wohn- und Arbeitsplatzwechsel dem Gericht anzeigen. Außerdem wird das Geld, das aus dem Drogenhandel stammt, eingezogen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

