Knapp am Rekord vorbei Gymnasiasten rennen beim Anderslauf 5 561 Runden um den Wilhelmsplatz in Görlitz. Das hilft auch der Stiftung Lichtblick.

zurück Bild 1 von 2 weiter Zum Start des Anderslaufes stürmten am Freitagmittag, Punkt 12 Uhr, die Fünft- bis Siebentklässler vom Joliot-Curie- und vom Augustum-Annen-Gymnasium auf dem Wilhelmsplatz los. © nikolaischmidt.de Zum Start des Anderslaufes stürmten am Freitagmittag, Punkt 12 Uhr, die Fünft- bis Siebentklässler vom Joliot-Curie- und vom Augustum-Annen-Gymnasium auf dem Wilhelmsplatz los.

Lara, Alina, Joana und Viviane aus der Klasse 6d des Augustum-Annen-Gymnasiums ließen sich am SZ-Stand fotografieren und erhielten dafür eine Titelseite der Aktions-SZ .

Görlitz. Kurz vor zwölf am Freitagmittag auf dem Görlitzer Wilhelmsplatz. Max Eisenhut verteilt Flyer für das Sushi-Haus am Klosterplatz. „Das ist unser Sponsor“, sagt der Siebentklässler vom Augustum-Annen-Gymnasium: „Wenn wir beim Anderslauf Flyer verteilen, bekommen wir einen Euro für jede Runde, die wir rennen.“ Wir, das sind Max und vier Klassenkameraden. Ihr Teamname ist ein polnischsprachiger Zungenbrecher: „Brzeczyszczykiewicze“ – ein Familienname aus einem Film, erklärt Teamchef Kacper Witek. Er hat ein Ziel: Zehn Runden soll jeder im Team schaffen, 50 Runden insgesamt – und das alles innerhalb der Wettkampfzeit von 60 Minuten.

Ulf-Carsten Zippel vom Joliot-Curie-Gynasium, der Hauptverantwortliche für den Anderslauf, freut sich derweil über das gute Wetter: „Fast ein bisschen zu warm ist es.“ Im April musste der Lauf wegen miesen Wetters verschoben werden. Jetzt passt alles. Insgesamt treten rund 720 Läufer in 169 Teams an, hauptsächlich Schüler beider Gymnasien, aber auch Elternvertreter wie Jörg Fiedler, dessen Tochter die achte Klasse am Curie-Gymnasium besucht. „Ein Teil der Einnahmen fließt in die Sanierung des Schülerclubs“, sagt er. Das ist für ihn Grund genug, mitzulaufen: „Ich hoffe, dass der Club noch dieses Jahr fertig wird.“

Gute Stimmung auch am Stand der SZ und der Stiftung Lichtblick. Dort können sich Teams fotografieren lassen. Das Foto wird gleich vor Ort auf einer Aktions-Titelseite der SZ ausgedruckt. Etwa 140 Teams machen mit. Max Eisenhut, Kacper Witek und ihre drei Teamkollegen sind derweil mächtig am Schwitzen. Max rennt sogar nach einer knappen Stunde noch fast so schnell wie am Anfang. „Kein Problem“, sagt der 13-Jährige. Am Ende reicht es für sein Team nicht ganz für 50 Runden, aber immerhin sind es 43. Alle fünf sind zufrieden. Einen neuen Rekord stellen später die Neuntklässler vom Team „Motion Runner“ auf. Ihre knalligen T-Shirts mit dem „Du bist Görlitz“-Logo verraten ihren Sponsor. „Wir laufen für den Oberbürgermeister“, sagt Alex Rueth. Schon voriges Jahr habe das Team mit 51 Runden einen Rekord aufgestellt, nun sind es sogar noch acht mehr.

Am Ende schaffen die 169 Teams genau 5 561 Runden und erhalten dafür rund 13 300 Euro von 337 Sponsoren. Sie laufen nur knapp am Rekord von 2016 vorbei, als es etwa 14 000 Euro waren. Beim Curie-Gymnasium sind es 5 700 Euro, die Hälfte bekommt die Stiftung Lichtblick, die andere Hälfte das Schülercafé. Beim Augustum-Annen-Gymnasium sind es 7 600 Euro: Die Hälfte davon für schulische Projekte und jeweils ein Viertel für die Vereine „Wünsche von Herzen“ und „Görlitz-Pelmang“.

