Knapp 750 Euro für zwei Engel und ihre Begleiter

Nadin Anders, stellvertretende Filialleitern des „dm“-Marktes Hoyerswerda, Liane Semjank (Leiterin der Kinder- und Jugendfarm -KJF-), Nadine Kummich („dm“-Fililialleiterin), Jacqueline Mietasch von der KJF sowie die Engel Lea-Philine Schön und Liliana Palme am Markt.Foto: Maik Bresan

Hoyerswerda. Für die Mädchen und Jungen der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda, die sich in Trägerschaft des Christlich-Sozialen Bildungswerkes Sachsen e.V. (CSB) befindet, gab es am Dienstag, dem 19. Dezember, eine vorweihnachtliche Überraschung.

Als Engel verkleidet und mit ihrem Pony Susi ging es für zwei Farm-Kinder der Kinder- und Jugendfarm, begleitet von zwei „Offiziellen“ zum „dm“-Markt auf die Teschenstraße. Der genaue Anlass blieb bis zuletzt ein gut gehütetes Geheimnis.

Am Ort des Geschehens kam dann die große Überraschung: „dm“- Filialleiterin Nadine Kummich und die stellvertretende Filialleiterin Nadin Anders übergaben den Engeln Lea-Philine Schön und Liliana Palme sowie der Leiterin der Farm, Liane Semjank, einen Scheck in Höhe von 747,63 Euro. Diese Summe stammt aus der Aktion „Giving Friday“ vom 24. November 2017. Anstelle der unzähligen Rabattaktionen des „Black Friday“ entschloss man sich bei „dm“, einen Teil des Tagesumsatzes an eine soziale Einrichtung, die sich der Kinder- und Jugendarbeit widmet, zu spenden. Die Kinder und Mitarbeiter der Farm sowie der Träger möchten sich ganz herzlich für die Unterstützung bedanken. (red/JJ)

