Knapp 32 000 Schüler lernen in Mittelsachsen Vor allem in den Städten steigt die Zahl der Grundschüler rasant. Rund 560 Kinder lernen derzeit Deutsch als Zweitsprache.

In Döbeln und Freiberg steigt die Zahl der Grundschüler rasanter als in anderen Regionen Mittelsachsens. Das teilte das Landratsamt mit. Im aktuellen Schuljahr lernen an 74 Grundschulen im gesamten Kreis über 10 100 Mädchen und Jungen. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus um 283 Schüler. Die einzige Schulart, bei der es 16/17 weniger Schüler gibt als im Vorjahr, sind die Gymnasien.

„Insgesamt ist 2016 das Schulwesen relativ unspektakulär gewesen“, sagte Peter Schubert, Geschäftsbereichsleiter Verwaltung, Finanzen und Ordnung am Landratsamt Mittelsachsen. Am Netz der öffentlichen Schulen gab es keine Änderung. Nach wie vor gehören zum Kreis 143 Bildungseinrichtungen. An diesen lernen im aktuellen Schuljahr rund 31 900 Schüler. „2016 hat es viele Diskussionen um die Schulgesetznovelle gegeben. Sie sollte eigentlich 2016 abgeschlossen werde, aber nichts ist passiert“, sagte Schubert. Der Abschluss ist nun für dieses Jahr geplant. Ändern wird sich mit dem neuen Gesetz die Schulnetzplanung für die berufsbildenden Schulen. Diese soll künftig vom Freistaat gemacht werden und nicht mehr, wie bisher, vom Landkreis. Zu den Auswirkungen will sich Schubert noch nicht äußern, da das neue Schulgesetz noch nicht beschlossen wurde.

Ein Schwerpunkt im Schuljahr 16/17 ist der Unterricht für Flüchtlinge, Asylbewerber und weitere Migranten. In 23 Bildungseinrichtungen werden derzeit 560 Schüler nach den Prinzipien von Deutsch als Zweitsprache unterrichtet.

Rund 14,5 Millionen Euro hat der Landkreis im vergangenen Jahr für die kreiseigenen Schulen sowie Horte, Internate und Beratungsstellen im Haushalt eingeplant. Knapp 1,7 Millionen Euro waren dabei für die Ausstattung und den Ausbau der Immobilien vorgesehen. Fast 600 000 Euro haben die Lernmittel gekostet, die der Kreis bezahlen musste. Preisintensiv waren dabei vor allem die grafikfähigen Taschenrechner für die Gymnasiasten und Berufsschüler: 89 000 Euro für 850 Stück. Viele Investitionen in den Schulen werden auch durch das Konjunkturpaket „Brücken in die Zukunft“ ermöglicht. (DA/mf)

