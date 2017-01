Knapp 3100 Raser in Ostritz geblitzt Bei den stationären Blitzer im Landkreis liegt er damit auf dem zweiten Platz hinter dem Standort Uhyst.

Symbolbild. © Thomas Eichler

Im vergangenen Jahr sind in Ostritz 3097 Raser geblitzt worden. Das hat eine Anfrage bei der Landkreisverwaltung ergeben. Bei den stationären Blitzer im Landkreis liegt der Ostritzer damit auf dem zweiten Platz hinter dem Standort Uhyst an der Bundesstraße 156. Dort wurden 5500 Verfahren wegen überhöhter Geschwindigkeit eingeleitet. Der Blitzer in Ostritz war im Juni in Betrieb genommen worden. Die Technik stammt aus Nieder Seifersdorf, wo der dortige Blitzer abgebaut worden war.

Mit der Verlegung nach Ostritz hat der Landkreis auf Beschwerden von Anwohnern der B99 reagiert, dass viele Kraftfahrer die in diesem Abschnitt erlaubten 50 Stundenkilometer deutlich überschreiten. Die nun vorliegenden Zahlen bestätigen diese Annahme.

Die überwiegende Zeit wurde die Geschwindigkeit bei den Fahrzeugen, die in Richtung Zittau unterwegs waren, gemessen. Das Gerät ist allerdings auch schwenkbar, so wurde zwischenzeitlich in Richtung Görlitz geblitzt. (SZ/jl)

zur Startseite