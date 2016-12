Knapp 300 Gäste beim Adventstanz Die Erwartungen der Veranstalter haben sich erfüllt. Nun wird weiter geplant.

Der Adventstanz am Sonnabend in der Glashütter Prießnitztalhalle war aus Sicht des Veranstalters, des Glashütter Freizeit- und Kulturvereins, ein Erfolg. „Wir hatten zwischen 250 und 300 Besucher“, sagt Vereinschef Maik Lehmann. Damit habe man die Besucherzahlen vom Adventstanz im Vorjahr übertroffen. Zur Auftaktveranstaltung waren rund 200 junge und alte Glashütter gekommen. In diesem Jahr sorgten der Glashütter DJ Heiko Liebscher mit seiner Dreiklangdisco und die Tanzgruppe Dance Crew der Altenberger Fitness-Fabrik für gute Stimmung in der Halle.

Im nächsten Jahr soll es den dritten Adventstanz geben, kündigt Lehmann an. In Planung sei noch eine weitere Veranstaltung in der Prießnitztalhalle. Konkreter wollte aber der Vereinschef nicht werden. Die nächste Einladung vom 33 Mitglieder starken Verein kommt bereits für den kommenden Monat. Auf dem Platz vor der Sparkasse soll am 21. Januar das Neujahrsfeuer entzündet werden.

