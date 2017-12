Knapp 260 Kartons verschwunden Wieder trieben Planenschlitzer nachts auf einem Rastplatz an der Autobahn ihr Unwesen.

Rossau. Während ein 46 Jahre alter Fernfahrer in der Nacht zu Donnerstag in seinem auf dem Rastplatz „Rossauer Wald“ an der A 4 abgestellten LKW Renault schlief, machten sich unbekannte Täter am Sattelauflieger zu schaffen. Unbemerkt schlitzten die Täter die Plane des Aufliegers auf, öffneten anschließend die Ladetür und entluden knapp 260 Kartons, in denen sich Holzspalter, Kreissägen und andere Holzbearbeitungsmaschinen der Marke „Scheppach“ befanden.

Der durch den Diebstal entstandene Schaden dürfte in die tausende Euro gehen. Zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine Angaben vor.

Während der Anzeigenaufnahme vor Ort stellten die Polizeibeamten zudem fest, dass auch an einem unweit abgestellten LKW MAN die Plane des Sattelaufliegers aufgeschlitzt war. Gestohlen haben die Täter jedoch nichts. In diesem Fall beläuft sich der Sachschaden auf rund 500 Euro. (DA)

Aus dem Polizeibericht vom Freitag zurück 1 von 3 weiter Unfallbeteiligter hatte 1,88 Promille intus Riesa. Am Donnerstagabend kam es auf der Kreuzung Dr.-Schneider-Straße/Goethestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Golf, an dessen Ster eine 20 Jahre alte Fahrerin war, und einem Renault. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 12000 Euro. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme sich heraus, dass der 48-jährige Renault-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test bei ihm ergab einen Wert von 1,88 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten und eine Blutentnahme veranlasst. Drei Verletzte bei Verkehrsunfall Schönfeld. Drei Menschen – darunter ein sechsjähriges Kind – sind am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Großenhainer Straße verletzt worden. Ein 75-Jähriger war mit seinem Daihatsu auf der Großenhainer Straße unterwegs und wollte nach links in den Teichweg abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. In der Folge kam der Audi von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und kam in einem Grundstück zum Stehen. Die 33-jährige Audi-Fahrerin sowie ein sechs Jahre alter Junge im Audi erlitten schwere Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 75-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden summiert sich insgesamt auf fast 20000 Euro. Diebe erbeuten 1500 Päckchen Kaffee Schönfeld. Unbekannte haben in Schönfeld rund 1500 Päckchen Kaffee gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, beläuft sich der Schaden auf 7200 Euro. Der Kaffee befand sich auf einem Lkw-Anhänger, der auf einem Autohof an der Königsbrücker Straße abgestellt war. Zum Verlust kommen noch rund 500 Euro Sachschaden hinzu, der beim Aufbrechen des Anhängers entstand. Wann genau der Einbruch geschah, ist noch unklar. Er wa am Donnerstag bemerkt worden.

