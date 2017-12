Knapp 260 Kartons verschwunden Wieder trieben Planenschlitzer nachts auf einem Rastplatz an der Autobahn ihr Unwesen.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Rossau. Während ein 46 Jahre alter Fernfahrer in der Nacht zu Donnerstag in seinem auf dem Rastplatz „Rossauer Wald“ an der A 4 abgestellten LKW Renault schlief, machten sich unbekannte Täter am Sattelauflieger zu schaffen. Unbemerkt schlitzten die Täter die Plane des Aufliegers auf, öffneten anschließend die Ladetür und entluden knapp 260 Kartons, in denen sich Holzspalter, Kreissägen und andere Holzbearbeitungsmaschinen der Marke „Scheppach“ befanden.

Der durch den Diebstal entstandene Schaden dürfte in die tausende Euro gehen. Zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine Angaben vor.

Während der Anzeigenaufnahme vor Ort stellten die Polizeibeamten zudem fest, dass auch an einem unweit abgestellten LKW MAN die Plane des Sattelaufliegers aufgeschlitzt war. Gestohlen haben die Täter jedoch nichts. In diesem Fall beläuft sich der Sachschaden auf rund 500 Euro. (DA)

BMW-Fahrer flüchtet nach Unfall

Reinsberg. Am Freitagmorgen, gegen 1.45 Uhr, kam ein 19-jähriger mit einem PKW des Typs BMW auf der Steinbacher Straße in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug schleuderte an einen weiteren Baum und kam dort zum Stehen.

Der Fahrer sowie vier weitere männliche Insassen (18, 22, 24, 25) wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt. Sie wurden von Rettungskräfte versorgt.

Auf den Fahrer kommt nicht nur eine Anzeige wegen des Unfalls zu. Er war kurz nach dem Unfall zu Fuß geflüchtet und später von eingesetzten Polizisten aufgegriffen worden. Der 19-Jährige muss sich somit auch für das pflichtwidrige Verlassen der Unfallstelle und möglicher unterlassener Hilfeleistung gegenüber den Insassen verantworten. Am PKW und an den Bäumen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5 500 Euro. (DA)

zur Startseite