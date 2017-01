Knapp 2 500 Arbeitslose Etwas mehr Menschen als im Vormonat stehen derzeit ohne Job da. Dies liegt vor allem an den niedrigen Temperaturen.

© Symbolbild/dpa

Im Bezirk der Agentur für Arbeit mit Sitz in Riesa waren Jahresende 2016 rund 8 500 Frauen und Männer von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 122 Arbeitslose oder 1,4 Prozent mehr als noch vor einem Monat, teilte eine Sprecherin mit. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es jedoch eine positive Entwicklung: Damals waren noch knapp zehn Prozent mehr Menschen arbeitslos gemeldet als heute.

„Im letzten Monat des zurückliegenden Jahres meldeten sich insbesondere saisonbedingt Arbeitnehmer aus den Bereichen des Gartenbaues, der Landwirtschaft, des Hoch- und Tiefbaues sowie des Transportwesens arbeitslos. Dies führte zu einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Region“, erklärte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Riesa, Steffen Leonhardi. „Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern ging saisonalen Gründen leicht zurück und entspricht dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt stehen unseren Arbeitsvermittlern über 2 000 Stellenangebote zur Besetzung im Agenturbezirk zur Verfügung“, so Leonhardi weiter.

Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit waren zum größten Teil Männer betroffen. Ihre Anzahl vergrößerte sich in den zurückliegenden Wochen auf 4 640. Bei den Frauen nahm die Arbeitslosigkeit im Monatsverlauf um 23 auf 3 955 Arbeitslose zu. Der Anteil der Frauen an allen Arbeitslosen beträgt im Dezember 46 Prozent. Der Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit setzte sich im Berichtsmonat weiter fort. Ende Dezember waren 457 Arbeitslose unter 25 Jahren gemeldet. Das sind 19 Arbeitslose weniger als vor einem Monat.

Auch aus dem Bereich Langzeitarbeitslosigkeit gibt es eine positive Nachricht zu vermelden: Auch hier setzt sich der Rückgang fort. Rund 3 200 der 8 595 Arbeitslosen sind länger als ein Jahr auf Jobsuche. Das sind 59 Personen weniger als noch im November.

Nur die Geschäftsstelle Riesa betrachtet ergibt sich folgendes Bild: Von November auf Dezember stieg die Arbeitslosigkeit um rund 30 auf knapp 2 500 Personen an.

Zum Vergleich: In Großenhain haben knapp 1 700, in Meißen rund 2 700 und in Radebeul knapp 1 800 Menschen derzeit keine Arbeit.

Im Bereich der Geschäftsstelle Riesa zeigt sich die gleiche Entwicklung wie im gesamten Bezirk: Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind 220 Frauen und Männer weniger arbeitslos gemeldet.

An „arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen“, zum Beispiel Weiterbildungen, Praktika in Betrieben sowie Beschäftigung in Arbeitsgelegenheiten, haben im Dezember 1 872 Personen teilgenommen. Knapp 90 Existenzgründer haben einen Gründungszuschuss oder Einstiegsgeld vom Amt erhalten. (SZ)

