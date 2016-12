Knapp 17 000 Kraftfahrer am Waldschlößchen geblitzt Auf der neuen Brücke werden die meisten Raser erwischt. Den Schnellsten hat die Polizei dieses Jahr jedoch woanders gestellt.

Das ist der Rekordhalter in der Dresdner Blitzer-Statistik 2016. Spitzenreiter ist diese Messanlage auf der Waldschlößchenbrücke aber schon seit der Eröffnung 2013. © Sven Ellger

Die beiden Hightech-Blitzer auf der Waldschlößchenbrücke haben schon viele Fotos geschossen. Nach der Eröffnung wurde dort am 27. August 2013 der erste Temposünder ermittelt. Bis Anfang dieses Jahres wurden rund 62 000 Kraftfahrer geblitzt. Knapp 17 000 weitere sind bis November hinzugekommen, teilt Rathaussprecher Karl Schuricht mit. Etwa drei Viertel der zu Schnellen erblickten dieses Jahr den Blitz, wenn sie bergab aus dem Tunnel in Richtung Altstadt brausten. Laut Statistik waren es in den ersten elf Monaten 12 897. Nur 3 970 Temposünder wurden in diesem Zeitraum in der Gegenrichtung erfasst.

Damit ist der Waldschlößchen-Blitzer Richtung Altstadt Dresdner Spitzenreiter in der Stadt. Auf Platz zwei kommt der Tempomesser auf der Bautzner Straße, der stadteinwärts an der Haltestelle Elbschlösser steht. Auf den dritten Platz der Statistik kommt der Blitzer auf der Dohnaer Straße, der vor der Mercedes-Niederlassung Raser stadtauswärts blitzt. Den schnellsten schnappte in diesem Jahr allerdings die Polizei, die ein Lasermessgerät an der Teplitzer Straße aufgestellt hatte. Die Beamten erwischten einen Fahrer, der mit 129 Stundenkilometern unterwegs war. Bei diesem offiziellen Wert ist schon ein Toleranzwert von drei km/h abgezogen worden.

Der Temporekord auf der Waldschlößchenbrücke liegt deutlich höher. Allerdings hatte ihn ein Motorradfahrer schon 2014 aufgestellt, als er mit 140 Stundenkilometern über die Brücke brauste.

In den Sommerhalbjahren gibt es am Waldschlößchen erfahrungsgemäß die meisten Tempoverstöße. Denn von April bis Oktober gilt ein nächtliches Tempo-30-Limit. Das wurde angeordnet, um Gefahren für Fledermäuse der Art Kleine Hufeisennase auszuschließen. Sie jagen in wärmeren Nächten des Sommerhalbjahrs. Laut einem Gerichtsurteil musste die Stadt deshalb auch die Blitzer aufstellen.

Allerdings wurde dort bisher noch keines der nachtaktiven Tiere gesichtet. Deshalb könnte auch das Tempolimit fallen. Denn die Umweltverträglichkeit der Brücke muss noch einmal nach der strengen europäischen Richtlinie für Flora-Fauna-Habitate (FFH) wiederholt werden. Das hatte das Bundesverwaltungsgericht im Juli dieses Jahres nach einer Klage der Grünen Liga entschieden. Danach ist die Baugenehmigung, der sogenannte Planfeststellungsbeschluss, rechtswidrig. Mit der erneuten Prüfung kann nachgebessert werden.

