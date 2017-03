Knapp 1 000 Euro für erkrankten Max Die Spendenaktion für den Eishockey-Nachwuchsspieler beim Heimspiel der Lausitzer Füchse war ein voller Erfolg.

Max, Nachwuchsspieler aus Crimmitschau, leidet an Leukämie. © privat

Weißwasser. Auf die Anhänger der Lausitzer Füchse ist Verlass. In der gemeinsamen Spendenaktion von Eissport Weißwasser und den Lausitzer Füchsen im Heimspiel gegen Bietigheim kamen exakt 970 Euro zusammen. Das teilte Andreas Friebel, Pressesprecher der Lausitzer Füchse, am Dienstag in einem Schreiben mit.

Die Einnahmen stammen vom Becherpfand aus dem Freitagspiel. Es wurde aber auch Geld in der Geschäftsstelle abgegeben. Die knapp 1000 Euro würden nun an die Familie des erkrankten Max aus Crimmitschau weitergeleitet, teilte Andreas Friebel mit.

Der Nachwuchsspieler des ETC leidet an Leukämie. Diese erschreckende Diagnose überbrachten die Ärzte kurz nach dem Jahreswechsel. Das Mitglied der Bambini-Mannschaft befindet sich inzwischen im Universitätsklinikum Jena, wo es sich einer langwierigen Chemotherapie unterziehen muss. (SZ)

zur Startseite