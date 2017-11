Knallige Mischung Weil es in der Sportaerobic nur wenige Sportler auf Top-Niveau gibt, baut Riesa auf länderübergreifende Kooperationen.

Auf ihrer neuen Airtrack-Bahn haben die Riesaer Aerobicsportlerinnen selbst in einer alten Schulsporthalle gute Trainingsbedingungen. © Robert Michael

Eine nie dagewesene Fitness-Hysterie hat Aerobic-Ikone Jane Fonda in den Achtzigerjahren ausgelöst. Die Videokassetten mit ihrem Workout, die zeitweise in Millionen von Wohnzimmern weltweit abgespielt wurden, machten die US-Schauspielerin berühmt – und steinreich.

Der Kultsport von damals hat heute nichts mehr mit neonfarbenem String-Body, Stulpen und Fönfrisur zu tun. Doch die fast 80-jährige Fonda, die zu ihren Schönheitsoperationen steht und einen Wodka Martini am Tag trinkt, hätte wohl ihre Freude beim Besuch in der alten Turnhalle des ehemaligen Ardennen-Gymnasiums in Riesa. Hier hämmert die Musik aus dem tragbaren Radiorecorder, Beine fliegen fast bis zur Nase wie beim Gardetanz, man staunt über Grätschsprünge in die Bauchlage und Liegestütz in allen Variationen.

Was einst als riesige Aerobic-Welle von Amerika nach Deutschland überschwappte, ist längst zum Wettkampfsport gewachsen. Und wie damals, als vornehmlich Frauen in die Fitnessstudios strömten, ist das Interesse auch heutzutage groß. Beim ESV Lokomotive Riesa trainieren rund 50 Aerobicsportlerinnen – und null Männer. „Es wäre schon cooler mit Jungs“, meint die 15-jährige Celine Neumann, die vor sechs Jahren durch einen Aufruf in der Sächsischen Zeitung zum Verein kam. „Es ist nicht so ein Jedermann-Ding und kombiniert mehrere Sportarten.“ Für Abteilungsleiter Rainer Fleck ist es „das Beste aus Turnen, Akrobatik und der Rhythmischen Sportgymnastik – verbunden mit den typischen Aerobicschritten“.

Atemberaubend ist das Tempo, mit dem Celine Neumann und ihre Trainingspartnerinnen auf der sieben mal sieben Meter großen Fläche immer wieder Teile ihrer Kür vortragen. Vom Sprung in den Spagat, kaum hört man, wie der Körper auf dem Boden aufkommt. Im Rhythmus ein paar Liegestütze, Überschlag und Drehungen. Und immer schön lächeln. Es ist die Kunst, es leicht aussehen zu lassen, obwohl eine Vorführung anderthalb bis zwei Minuten Höchstleistung sind.

Erst seit 1995 ist Aerobic eine internationale Wettkampfdisziplin. Im Jahr 2000 fanden in Riesa deutsche Meisterschaften sowie Weltmeisterschaften statt, was erstmals größeres Interesse in der Stadt für diesen neuen Sport hervorgerufen hat. Sechs Jahre später gründet sich die Abteilung beim Lok Riesa.

Als junge Sportart, dazu nicht-olympisch, fehlt der Sportaerobic jedoch die entsprechende Förderung. An Talenten mangelt es nicht. Mit Luisa Riedel hatte Riesa 2015 sogar erstmals seit sieben Jahren eine Sächsin bei Weltmeisterschaften am Start. Im US-amerikanischen San Diego gewann sie in der Altersklasse der 15 bis 17-Jährigen Silber mit dem „5er Team“ und Bronze im Dance Team. Schon ein Jahr zuvor hatte Riedel die WM-Qualifikation für Mexiko geschafft. Doch die Kosten waren zu hoch, sie sagte schweren Herzens ab.

Höhere Chancen für die WM



Für die WM gibt es ein hartes Auswahlverfahren. Am 9. und 10. Dezember müssen sich die Kaderathleten im rheinland-pfälzischen Ingelheim dem Qualifikationsverfahren vor internationalen Kampfrichtern stellen. „Die Mädels sind gut drauf. Beim Bundeskadertest in Halle haben alle sieben Teilnehmerinnen bestanden“, sagt Fleck. Große Sprünge kann der Verein dennoch nicht machen, aber mithilfe von Förder- und Spendengeldern konnte endlich eine fast 4 000 Euro teure Airtrack-Bahn angeschafft werden. Damit ist Training in jeder Halle möglich. „Die Bahn ist mit Luft gefüllt, und es können unterschiedliche Härtegrade eingestellt werden“, erklärt Fleck das neue blaue Heiligtum.

Mit ihrer guten Nachwuchsarbeit hat sich die Abteilung deutschlandweit einen Namen gemacht. Während andere Klubs in Chemnitz, Leipzig, Plauen die Sparte Sportaerobic längst wieder beerdigt haben, will sich der ESV Lok Riesa sogar als Bundesstützpunkt bewerben. Über die Entscheidung wird zurzeit im Sächsischen Turn-Verband diskutiert.

