Knalleffekt in Klingewalde Der Schornstein des Heizhauses der einstigen Gärtnerei ist weg. Am Mittwoch wurde das marode Bauwerk per Sprengung beseitigt.

Nur Schuttmassen blieben von dem Klingewalder Schornstein übrig. © Stadtverwaltung Nur Schuttmassen blieben von dem Klingewalder Schornstein übrig.

So sah der Klingewalder Schornstein aus.

Görlitz. Mittwoch, 10.59 Uhr. Manfred Küchler legt den Finger auf einen Knopf. Noch 60 Sekunden. Dann drückt er ihn. Punkt 11 Uhr zündet er damit in Klingewalde knapp tausend Gramm Sprengstoff, und der Schornstein An der alten Ziegelei ist Geschichte.

Die vor vielen Jahren schon einmal von 36 auf 27 Meter Höhe gekürzte und im Fußdurchmesser 4,10 Meter breite Esse gehörte zum Heizhaus einer Gärtnerei. Seit über 20 Jahren verrottete das Bauwerk auf dem Gelände von freiwilliger Feuerwehr und DRK. „Immer wieder mal fielen Ziegel runter, wurde notdürftig gesichert“, berichtet der Görlitzer Feuerwehrchef, Uwe Restetzki. Erst im Frühjahr bröckelte es wieder gewaltig, und es zeigte sich eine Neigung zur Wetterseite. Kein gutes Omen für das nahe Walpurgisfeuer auf dem Grundstück. Baufachleute urteilten: Hier hilft nix mehr, das 1928 gebaute Ding muss weg – zumal es auch dicht an der Straße zu den Ziegeleiteichen steht.

Die Stadtverwaltung beauftragte die SBR Görlitz GmbH, eine Firma für Gebäude- und Industrieabbruch. Diese forderte die Oswald & Küchler Sprengtechnik GmbH Pirna an, einen 1991 gegründeten Spezialbetrieb für genau solche Arbeiten. „Die Klingewalder Esse war unser 442. gesprengter Industrieschornstein“, sagt Manfred Küchler stolz. Bereits am Montag nahmen er und Christoph Oswald sich des Bauwerkes an. „Da passierte das Bohren und Setzen der Sprenglöcher, also die entscheidende Arbeit“, betonen die Diplom-Sprengingenieure. Am Mittwoch folgte der Schornstein exakt dieser Sprengfolge, knickte dort ein, wo Waldarbeiter beim Baumfällen den Sturzkeil setzten, um passgenau mit einem geplanten Durchknicken in ein vorbereitetes Fallbett zu plumpsen.

Zum Schluss waberte nur noch Staub, drei Signale verkündeten den Anliegern „Sprengung beendet“, und die Sperrung der Straße dauerte nicht mal eine Stunde. „Die Schuttmassen werden geprüft und dann fachgerecht entsorgt“, sagt der Leiter des Görlitzer Bau- und Liegenschaftsamtes, Torsten Tschage. Vom Schornstein bleibt nur die Erinnerung.

