Aus dem Gerichtssaal Knackige Haftstrafe für schweigende Angeklagte Eine 36-Jährige hat den Begriff „Rückfallgeschwindigkeit“ neu definiert. Kaum verurteilt, zog sie in die Altmarkt-Galerie.

© Archivbild/F. Schröder

Der eigentliche Knaller dieses Prozesses am Amtsgericht Dresden ging erst am Ende hoch. Erst als Strafrichter Arnd Fiedler sein Strafmaß begründete, wurde bekannt, dass die Angeklagte am 1. Juli 2015 wegen einer Reihe von Drogendelikten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt worden war, die das Amtsgericht Pirna zur Bewährung ausgesetzt hatte. Nur drei Wochen später filmte eine Überwachungskamera die Frau zweimal beim Einkauf mit einer gestohlenen EC-Karte. Fiedler hatte gehofft, dass die Angeklagte sich dazu äußern würde. Doch diesen Wunsch erfüllte sie ihm nicht.

Fiedler hatte Jana H. zuvor in allen Punkten verurteilt: Computerbetrug in neun Fällen und Autodiebstahl. Am 24. Juli 2015 ist die 36-jährige Dresdnerin in der Altmarkt-Galerie unterwegs gewesen und hat zwischen 12.33 und 15.12 Uhr knapp 1 700 Euro umgesetzt. Neunmal zahlte sie mit einer fremden EC-Karte: Schmuck, Unterwäsche, Schuhe, Jacken, Jeans, Pullover, Taschen und einen Koffer. Ohne die Hilfe eines Komplizen ist das kaum zu schaffen. Möglicherwiese hatte der zuvor auch die EC-Karte entwendet. Beschaffungskriminalität nannte Fiedler als Motiv.

Im Oktober 2015 hat H. laut Fiedler den Transporter einer Autovermietung gestohlen. Weil sie einmal bei dem Firmeninhaber gewohnt hatte, habe sie gewusst, dass Kunden manchmal Autoschlüssel in dessen Briefkasten werfen. Das sagte Sebastian T., das Opfer. Laut dem 31-Jährigen sei Jana H. am Tag danach zu ihm gekommen, habe ihm den Schlüssel zurückgebracht und ihn gebeten, die Anzeige zurückzunehmen. Das habe er abgelehnt, sie aber auch nicht nach ihrem Tatmotiv gefragt.

Jana H. hatte ihrer Verteidigerin Caroline Kager das Reden überlassen. Die sagte, die Überwachungsbilder des Armani Jeans Stores seien nicht verwertbar, es habe dort keinen Hinweis auf Kameras gegeben: „Das ist ein Verstoß gegen das Datenschutzgesetz.“ Auch für die Auto-Sache könne H. nicht verurteilt werden, es sei nicht klar, ob sie sich den Transporter nur geborgt habe. Dem entgegnete der Richter, dass die Angeklagte das hätte erklären können. In der Altmarkt-Galerie müssten Kunden grundsätzlich davon ausgehen, gefilmt zu werden, so Fiedler weiter. Er verurteilte Jana H. aufgrund des Bewährungsbruchs zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung. Ihr droht nun auch der Widerruf der ersten Verurteilung. Ihre Verteidigerin kündigte an, das Urteil anzufechten.

