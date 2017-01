Nachwuchsfußball Knacker-Pokal geht an Lommatzsch Nach den Männern gewinnt der LSV auch bei der B-Jugend vor Riesa. Großenhain wird Vierter.

Sieben Teams, 21 Spiele und ein ungeschlagener Gastgeber: Die B-Jugend des Lommatzscher SV hat das eigene Hallenturnier souverän für sich entschieden und es damit den Männern gleichgetan, die tags zuvor ebenfalls gewonnen hatten. Im entscheidenden und auch hochklassigsten Spiel des Turniers bezwang der Landesklasse-Vertreter die in der Landesliga spielende BSG Stahl Riesa mit 1:0. Dabei stand zwar das Glück ein wenig Pate, weil Stahl in dieser Begegnung mindestens ebenbürtig war und auch ein paar „Holztreffer“ verzeichnete. Am Ende setzte sich jedoch die etwas robustere Spielweise der Lommatzscher durch. Für Stahl blieb der zweite Platz, Dritter wurde Hellerau-Klotzsche. Lommatzsch stellte zudem den besten Torschützen und konnte sich als Team über den „Knacker-Pokal“, gestiftet von der Fleischerei Münch, freuen.

Die Zuschauer in der gut gefüllten Lommatzscher Sporthalle bekamen während des fast fünfstündigen Turniers zum Teil rassigen Fußball zu sehen. Dabei haderte der Großenhainer FV (4.) ein wenig mit dem eigenen Abschneiden. Mit nur acht Gegentoren zeigten sich die Röderstädter in der Defensive durchaus sattelfest. Gegen den späteren Turniersieger wurde nur unglücklich mit 0:1 verloren. Doch vorn gelangen lediglich vier eigene Treffer, sodass am Ende nur der undankbare „Holzplatz“ blieb. Fünfter wurde die Spielgemeinschaft Stahl Riesa/Canitz/Strehla. Die zweite Lommatzscher Mannschaft sicherte sich den sechsten Platz, vor Geringswalde. (Riemer)

