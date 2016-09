Knabbern mit Genuss Weil ein Apotheker aus Belgern Rosinen im Studentenfutter nicht mochte, kreierte er seine eigene Mischung.

Oliver Bunde stellt mit seiner Firma Berryline verschiedene Nussmischungen und Müsli her. © ronaldbonss.com

Einfach mal zwischendurch etwas knabbern, ohne gleich ungesunde Kalorienbomben in sich hineinzustopfen. Diesen gesundheitsbewussten Ansatz verfolgt auch Oliver Bunde aus dem nordsächsischen Belgern. Seit Langem ist er deshalb ein großer Fan von Studentenfutter. Nur eine Kleinigkeit störte ihn immer daran: Rosinen. „Diese mag ich allerdings absolut nicht, zumal sie oft nur als preiswerter Bestandteil beigemischt werden, um die angestrebte Menge zu erreichen“, sagt der 51-Jährige. Weil er trotzdem nicht auf seinen Lieblingssnack verzichten wollte, dachte sich der frühere Apotheker anno 2010: „Warum kreiere ich eigentlich nicht meine eigene Mischung?“ Gesagt, getan.

„Ich habe anschließend ein wenig herumexperimentiert und schließlich eine Kombination gefunden, die mir gefallen hat“, so Bunde. Unter dem Namen „Apothekers Power Mix“ bringt er die aus Cranberries und Cashews bestehende Mischung schließlich auf den Markt. Als Alleinstellungsmerkmal entwickelt er zudem einen speziellen Vitamin-C-Zusatz, der den Snack besonders gesund machen soll.

„Die Menge und die Art und Weise des Zusatzes habe ich mir selbst ausgedacht. Ein Beutel deckt den Tagesbedarf eines Erwachsenen“, sagt Oliver Bunde, der sich das Gebrauchsmuster für seine Idee hat schützen lassen. Dass er mit dem Produkt einen Nerv getroffen hatte, merkte Bunde an den Reaktionen seiner Kunden. „Ich habe meine Kreation zunächst ausschließlich in meiner Apotheke verkauft. Und dort lief es in manchen Monaten sogar besser als Aspirin“, so Bunde. Auch ein Preis von 2,95 Euro für 120 Gramm und einfache Zellglasbeutel als Verpackung schienen anders als bei den Kosten für so manches Medikament niemanden abzuschrecken. 2013 gab Bunde schließlich das sichere Dasein als Apotheker auf und stürzte sich voll und ganz in seine neue Rolle als Unternehmer. Aus 20 bis 30 Beuteln, die er in der Apotheke verkaufte, erhöhte sich die Produktion pro Herstellung jetzt auf etwa 50 000 Packungen. Der Vertrieb wird neben dem Webshop über interessierte Apotheken in ganz Deutschland abgewickelt. Das ist auch deshalb ohne Probleme möglich, weil Bunde ein Rechtsgutachten über den gesundheitsfördernden Nutzen seines Produktes besitzt. „Ich habe mir das mithilfe einer Rechtsanwaltskanzlei bestätigen lassen“, sagt er. Wie aus dem Effeff kann er auch selbst die Vorzüge seiner heute unter dem Namen „Berryline“ erhältlichen drei Mischungen „Classy“, „Clever“ und „Energy“ aufzählen, die mittlerweile in schick designten, farbigen 80 Gramm-Packungen zum Preis von 2,45 Euro verkauft werden. „Berryline ist ein guter Energiespender, weil es eine zweifache Wirkung gibt. Während die Trockenfrüchte durch den Traubenzucker innerhalb von 15 Minuten Energie liefern, hält die aktivierende Wirkung der ungesättigten Fettsäuren der Cashews oder Pekannüsse bis zu zwei Stunden an“, weiß der 51-Jährige.

