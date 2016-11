Gut zu wissen Kluger Kopf will bleiben Der Dieraer Jakob Heyde ist einer der besten Handwerks-Azubis im Kreis. Das Praktische ist seine Stärke.

Azubi mit guter Perspektive: Jakob Heyde aus Diera-Zehren lässt beim Termin mit der SZ die Monteurs-Kluft mal weg und kommt im legeren Freizeit-Look. Während seiner Ausbildung zum Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik hat er dazu schließlich selten Gelegenheit. © Claudia Hübschmann

Als einer von zehn jungen Auszubildenden steht Jakob Heyde am vergangenen Donnerstagabend auf der Bühne in der Weinerlebniswelt Meißen. Die Preisverleihung für die besten Lehrlinge der Kreishandwerkerschaft Meißen steht an. Vom Kreishandwerksmeister Peter Liebe bekommt der 21-jährige Dieraer einen Pokal, eine Uhr mit Namensgravur, sowie eine Urkunde überreicht. Auf dieser ist auch sein Notenschnitt verzeichnet: 1,8. „Das entspricht 88 von 100 möglichen Punkten aus Theorie und Praxis“, sagt der Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung- und Klimatechniker stolz.

Dass er die Ausbildung nicht im Sanitär- und Heizungs-Betrieb seines Vaters Ingolf durchlief, sondern auf die Fertigkeiten des Meißner Handwerksmeister Eckard Krug vertraute, sei bewusst so gewählt worden. „Es gilt in unserer Branche als ungeschriebenes Gesetz, dass man sich nicht im elterlichen Betrieb ausbilden lässt“, so Heyde. Außerdem habe er den Chef des Betriebes gekannt. Schon sein Vater habe beim Vater von Eckhard Krug gelernt. „Herr Krug ist ein junger, engagierter Chef, der seinen Lehrlingen stets weiter hilft“, sagt der Ausgezeichnete. Das sei auch ihm während der Ausbildungsjahre häufig bewusst geworden. „Er hat sich immer persönlich bemüht, weiterzuhelfen, auch wenn es mal nicht so lief“, erzählt Heyde.

Gleichwohl seine Leistungen gut gewesen sind, habe es auch mal Phasen gegeben, „in denen die Motivation nach unten tendierte“. Genau dann habe ihm der Chef bei der Ehre gepackt und ermuntert, dran zu bleiben. So habe Heyde den nötigen Willen für die Ausbildung entwickelt, die ihm auch heute noch helfe. Denn auf seinem Weg zum avisierten eigenen Betrieb und mit dem Gesellenbrief in der Tasche absolviert Heyde gerade die Meisterschule in der Handwerkskammer Dresden – ein Jahr lang in Vollzeit.

Und danach? „Ich spiele ein bisschen mit dem Gedanken nach der langen Ausbildungszeit den Jakobsweg nach Santiago de Compostela zu Fuß zu gehen. Ich will einfach mal abschalten, auf dem Weg vielleicht einige Handwerks-Betriebe näher kennenlernen, neue Reize finden“, beschreibt Heyde das Vorhaben. Auf der anderen Seite würde er seine Freundin vielleicht doch zu sehr vermissen.

Immerhin baut er gerade die Bleibe auf dem elterlichen Hof für die gemeinsame Zeit mit der Liebsten um. „Von daher wäre es eventuell nicht die richtige Zeit, ein knappes Jahr weg zu sein“, zweifelt der junge Mann noch. Vermissen würde er sicher einiges. So zum Beispiel seine vielen Hobbys. Wenn Heyde nicht gerade lernt oder an Rohren und Wasseranschlüssen schraubt, dann schwitzt das Mitglied des Athletikclub Meißen gerne in der Gewichtheberhalle. „Bis ich 15 Jahre alt war, habe ich aktiv den Sport gemacht. Nach einer Verletzung geht es heute noch ein- bis zweimal pro Woche.“ Wer den stämmigen Mann mit den strammen Oberarmen sieht, würde mehr Trainingseinheiten vermuten. Doch den Rest seiner Freizeit verbringt Heyde beim Handball oder in der freiwilligen Feuerwehr Diera-Zehren. Inzwischen spielt er sogar für einen Verein – den VfL Meißen.

Überall sind es seine Hände, die ihn nach vorn treiben, mit denen er Dinge kann, die andere nicht können. „Ich bin halt der praktische Typ, habe im praktischen Teil meiner Ausbildung 96 Prozent erreicht“, so der Dieraer. Im praktischen Bereich liegen auch seine schönsten Erinnerungen an den erfolgreichen Weg zum Gesellen. „Da fallen mir ein Leistungswettbewerb in Leipzig ein, wo besonders gute Lehrlinge in einem Wettbewerb Rohrgestelle und mehr zusammenbauen mussten. Oder die Tage, an denen man als Azubi mit dem Kundendienstmonteur mitfahren durfte und beim Kunden selbst Hand anlegen durfte.“ Langfristig will Heyde mit seinem Talent in der Region bleiben.

„Ich schätze das Leben im ländlichen Raum, komme mit der Mentalität der Leute gut klar“, sagt der Mechaniker. „Wenn fähige junge Leute in der Region bleiben, ist das zu begrüßen“, sagt dann auch Jens-Torsten Jacob, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. Den jungen Rand-Meißner bezeichnete er in seiner Laudatio letzte Woche – passend zum Beruf – als „mit allen Wassern gewaschen“. Jakob Heyde dürfte es als Kompliment aufgefasst haben.

