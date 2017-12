„Kluge Betriebe stellen Behinderte ein“ Der Verein von Gut Gamig hilft seit 1990 psychisch Kranken. Die haben eine neue Chefin, bekommen mehr Geld und mehr Chancen.

Von Frühauf zu Frühauf: Katja Frühauf übernahm im Frühjahr von ihrer Mutter Renate die Verantwortung für Gut Gamig. Am Sonnabend wird das Jahr dort mit einem Konzert verabschiedet. SZ fragte Katja Frühauf: Wie liefen die ersten Monate?

Wie oft haben Sie Ihre Mutter um Hilfe gebeten bzw. gefragt?

Ich kann meine Mutter jederzeit um Rat fragen. Allein diese Gewissheit bietet mir ein beruhigendes Gefühl. Es ist gut, dass sie uns mit ihrer jahrelangen Erfahrung immer noch zur Verfügung steht.

Und wann haben Sie zum letzten Mal wozu um Rat gefragt?

Gerade erst. Sie war auf Gut Gamig und ich erzählte ihr, dass wir für unsere Freiwilligendienstler zu wenig Weiterbildungsmöglichkeiten finden. Da wuchs die Idee, dass meine Mutter mit einem Rehabilitanden eine kleine Schulungsreihe anbietet.

Welche Entscheidung war in den ersten Monaten für Sie die schwerste?

Schwierig war die Entscheidung über das Roden eines Teils der Quittenplantage. Sie war eine der größten ökologisch bewirtschafteten Anlagen in Ostdeutschland. Da sich im gesamten Obstbaugebiet ein Schädling ausgebreitet hatte, mussten die Bäume mehrfach zurückgeschnitten werden. Alle halfen und hofften, dass die Bäume es schaffen. Aber die Bäume, die ohnehin schwächer waren, konnten dem Erreger nichts entgegensetzen. Schließlich rodeten wir etwa ein Drittel der Plantage. Neue resistente Apfelbäume wurden gepflanzt.

Die Wirtschaft ist im Aufschwung. Das Gut als Verein mit seinen Bereichen Landwirtschaft, Werkstätten, Hofladen und Café auch?

Dem Verein mit all seinen Bereichen geht’s gut. Der Hofladen ist beliebt. Am Öffnungstag stehen die Kunden vor 12 Uhr Schlange. Wenn ich zum Feierabend einkaufen will, ist manchmal nichts mehr da. Unsere Werkstätten kommen mit der Weihnachtsproduktion gar nicht hinterher.

Ihre Mitarbeiter sind Ihre Bewohner und umgekehrt, jedenfalls zum Großteil. Werden es mehr oder weniger Kranke, die Sie betreuen?

Wir wollen ein überschaubarer Verein bleiben, wo man die Chance hat, jeden Bewohner bzw. Rehabilitanden und jeden Mitarbeiter persönlich zu kennen. Wir werden uns jedoch verstärkt Gedanken darüber machen, wie wir auch in Zukunft die schwächsten Menschen unterstützen.

Ändert sich denn diese Unterstützung, und wenn ja, wie?

Die in der Werkstatt beschäftigten Rehabilitanden erhalten aufgrund des Bundesteilhabegesetzes mehr Geld. Das ist positiv, denn sie können sich mehr leisten und müssen sich nicht dreimal überlegen, ob sie zum Beispiel ins Kino gehen können. Auf Einrichtungen wie uns und die Kostenträger kommt aber ein nicht absehbarer Aufwand zu, da sich die Betreuungsformen und -Angebote ändern. Es soll erfreulicherweise mehr Möglichkeiten des Arbeitens in „normalen“ Betrieben geben.

Das klingt aber nicht neu …

Diese Forderungen sind über 50 Jahre alt und konnten in der DDR mit den geschützten Betriebsabteilungen bereits teilweise verwirklicht werden. Jetzt gibt es wieder etwas Neues, zum Beispiel das „Budget für Arbeit“. Das erhält aber nicht der behinderte Mensch, sondern der Arbeitgeber. Zu hoffen wäre, dass die Betriebe so klug sind, gerade auch behinderte Menschen einzustellen, die vielleicht nicht so leistungsstark sind, dafür aber umso motivierter. Sie helfen, das soziale Miteinander und auch die Motivation der Belegschaft zu fördern.

Wie sieht Ihre Hilfe konkret aus?

Für einen jungen Mann endete die Hilfe des Kostenträgers. Aus fachlicher Sicht war klar, er braucht genau diese Hilfe weiter. Also behalten wir ihn bei uns. Das ist ein wirtschaftliches Risiko für den Verein.

Gibt es Freude auch ohne Risiko?

Ich freue mich, wenn ich von ehemaligen Rehabilitanden höre. Besonders, wenn es einer geschafft hat, selbstbestimmt zu leben und eine befriedigende Arbeit zu finden. Auch kleine mutige Schritte freuen mich. Kürzlich berichtete mir ein Bewohner der Wohnstätte, dass er nun in der Außenwohngruppe Heidenau zum Probewohnen ist. Dabei strahlte er über das ganze Gesicht und war zu Recht stolz auf sich.

