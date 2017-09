Klug kickt gut Die Bernstädter Oberschule feiert Jubiläum. Peter Selle war hier einst Schüler. Heute ist er Schulleiter – mit Fußballfimmel.

Bernstadt Schulleiter Peter Selle

Fast getroffen. Aber Peter Selle duckt sich im letzten Moment weg. Und der Ball fliegt knapp an ihm vorbei. Eigentlich sollen seine Schüler mit dem Fußball in ein Viereck auf dem Sportplatz-Rasen treffen. Und nicht ihren Schulleiter, der daneben steht. „Soll ich mich reinstellen ins Viereck?“, ruft Selle seinem Schüler zu. „Vielleicht triffst du ja dann!“

Humor braucht man wohl, wenn man einen Vormittag mit sämtlichen Sieben- und Achtklässlern der Oberschule Klaus Riedel in Bernstadt auf dem Sportplatz verbringt. Selle wollte es nicht anders. Es war seine Idee, am Morgen hat er den Parcours mit verschiedenen Fußball-Stationen auf dem Rasen aufgebaut. An jeder Station gibt's Punkte und zum Schluss das DFB-Sportabzeichen. Selles Geschenk für die Schüler zum Schuljubiläum. Mit schwarzer Jogginghose und rotem T-Shirt läuft er über den Platz, um den Jugendlichen die Übungen vorzumachen. Fußball war immer Seins. Sportlehrer aber war Selle nie. „Ne, das wollte ich nicht“, sagt er über die Schulter, schon auf dem Weg zur nächsten Station. Am Tag davor, am Montag, sah er noch ganz anders aus. Da stand er in dunkelblauem Anzug und violettem Hemd im Stadthaus Bernstadt vor seinem Kollegium, vor ehemaligen Lehrern und geladenen Gästen. Festrede. Die Bernstädter Schule feiert dieses Jahr gleich zwei Jubiläen.

Eine Schule hat Bernstadt bereits seit dem 17. Jahrhundert. Durch den Anstieg der Geburtenrate nach dem Ersten Weltkrieg reichten deren Kapazitäten nicht mehr aus. Ein neues Gebäude entstand am Standort der heutigen Schulstraße. Vor 90 Jahren, 1927, wurde es eingeweiht. Aber auch die sogenannte neue Schule war schließlich zu klein. Also baute sich Bernstadt vor 40 Jahren hinter der neuen Schule die neue, neue Schule. Ein Typenschulbau in Plattenbauweise. Typisch auch, wie das Haus damals entstand, nämlich mithilfe volkswirtschaftlicher Masseninitiative. Heißt, nicht nur professionelle Bauarbeiter werkelten an der Schule, sondern auch die Lehrer und Bernstädter selbst. Auf dem Sportplatz nickt Peter Selle zu der Mauer, die Rasen und Straße trennt. „Die habe ich mit aufgebaut“, erzählt er und schmunzelt. Abgesehen von dieser Mauer aus wabenförmigen Betonsteinen sehen die zwei Schulhäuser längst nicht mehr aus wie einst. Beide, Alt- und Neubau, wurden zwischen 2009 und 2016 für knapp vier Millionen Euro grundlegend saniert, teils umgebaut und mit moderner Gebäude- und Lerntechnik ausgestattet. Heute lernen hier Schüler aus Bernstadt, Schönau-Berzdorf, Tauchritz, Ostritz, Hirschfelde, auch aus Rosenbach und Großhennersdorf.

Eigentlich könnte der Schulleiter selber auch zwei Jubiläen feiern. Vor 50 Jahren begann seine eigene Bernstädter Schulgeschichte: 1967 wurde er eingeschult. „Acht Jahre bin ich in Bernstadt zur Schule gegangen“, erzählt er. Eine schöne Kinderzeit sei es gewesen. Von Bernstadt ging es nach Löbau an die Erweiterte Oberschule, dann nach Chemnitz zum Lehrerstudium. Selles Fach: WTH, also Wirtschaft-Technik-Hauswirtschaft. Warum Lehrer? „Weil ich nicht Offizier werden wollte“, sagt Selle. Für die jungen Männer mit Abitur sei die Offizierslaufbahn damals in der Region durchaus verbreitet gewesen. Wegen der Offiziershochschule in Löbau. Auch wenn er die Stimme dafür hätte, „das war nicht Meins.“ Lehrer zu sein ist eher Seins. Das ist das zweite Jubiläum: Als ausgebildeter Lehrer kam Selle 1987 nach Bernstadt zurück.

Mit der Wende änderte sich in der Schullandschaft viel. Umstrukturierungen, nach und nach wurden immer mehr Schulen zusammengelegt oder geschlossen, auch die Bernstädter Grundschule. Die Oberschule konnte sich zwar immer halten, trotzdem blieb Peter Selle nicht in Bernstadt. Für ein Jahr wurde er Anfang der 90er als stellvertretender Schulleiter nach Herrnhut versetzt, dann nach Berthelsdorf. „Dort blieb ich bis zur Schließung“, erzählt er. Danach kam Ebersbach. „Wenn ich zusammenrechne, war ich 23 Jahre lang stellvertretender Schulleiter.“ Und immer auch Sportler. Mit Sportunfällen. „1998 habe ich mir die Achillessehne gerissen.“ Ein Unfall, der wiederum eine seiner schönsten Schul-Erinnerungen mit sich brachte. „Mich haben damals im Krankenhaus meine Schüler besucht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie das machen.“

Beruflich nach Bernstadt zurückgekehrt ist Peter Selle 2013. Der damalige Direktor Hartmut Lehmann war in Ruhestand gegangen, Selle bewarb sich. „Hier in Bernstadt kenne ich alle. Hier habe ich meine Schullaufbahn begonnen, hier würde ich sie gerne beenden.“ Einfach sei das nicht immer. Schulleiter sei ein anderer Job geworden. „Der organisatorische Aspekt hat extrem zugenommen“, sagt Selle. Bereut habe er die Bewerbung aber nie. „Man macht diese Sachen eben immer mit, es gehört dazu.“ Bis heute aber steht er am liebsten als Lehrer vor der Klasse. „Das ist leicht, das habe ich gelernt.“ Oder er steht auf dem Rasen. Da hat er heute auch eine Leitungsfunktion mit Arschkarten-Kompetenz: als Schiedsrichter.

Jubiläumsfest, 8. September: ab 8 Uhr Kinderfest rund um die Schule, 12 Uhr Zaubershow, 16 Uhr Eröffnung der Schulausstellung, 17 Uhr Programm im Festzelt mit Vortrag von Ortschronist Gunter Lange und den Schlegler Blasmusikanten.

