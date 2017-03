Klub Klinik darf vorerst am Theaterplatz bleiben Die Stadt Löbau will das Gebäude des Jugendvereins verkaufen. Der Klub fürchtete um sein Domizil. Nun klärt sich alles.

So malerisch erstrahlte das Gewandhaus am Löbauer Theaterplatz im vergangenen Jahr, als die Initiative „Löbau lebt“ hier eine Aktion startete. © M. Schröder

Aufregung im Vorfeld der Hauptausschuss-Sitzung des Stadrates in Löbau: Etwa 20 junge Leute waren am Dienstagnachmittag ins Rathaus gekommen, um dabei zu sein. Der Grund für ihr Interesse an der Sitzung war eine Mitteilung im Internet. Die stellte der Verein Klub Klinik auf seine Facebookseite. „Heute haben wir erfahren, dass unser Gebäude, in dem wir uns seit 13 Jahren befinden, verkauft wird“, war dort zu lesen. Und auch, wie sehr diese Nachricht den Verein treffe. Viele haben den Beitrag kommentiert und äußerten ihr Unverständnis.

Tatsächlich gibt es einen Investor, der mehrere Gebäude am Theaterplatz sanieren will – darunter das Gewandhaus und das Objekt, in dem der Jugendverein Klub Klinik untergebracht ist. Das verunsicherte die Jugendlichen. Deshalb wollten sie bei der Versammlung im Rathaus dabeisein. Allerdings reichte der Platz im Sitzungssaal nicht für alle. So musste der Großteil der jungen Leute vor der Tür warten. Zwei Mitglieder vom Vorstand durften bei der Runde des Hauptausschusses dazukommen. Ebenso mit dabei: Ein Vertreter des Investors aus Polen, der das Löbauer Gewandhaus und auch das Objekt, in dem sich jetzt noch der Klub befindet, kaufen möchte, sowie der Görlitzer Planer, der die Vorhaben des Investors betreut.

Der Klub Klinik hat sein Domizil am Theaterplatz gegenüber vom Gewandhaus. Er veranstaltet Konzerte, ist Treffpunkt, bietet Infoveranstaltungen und mehr. Nun stand die Befürchtung im Raum, nach einem Verkauf an den polnischen Investor keinen Vereinssitz mehr zu haben. Ein Umzug des Klubs war allerdings ohnehin schon geplant. Die Stadt hat bereits vor Längerem ein neues Domizil in Aussicht gestellt: Die leerstehende Kaufhalle in Löbau Ost. Doch dort hat sich einiges verzögert, wie Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) erklärte. Der Kaufvertrag kam erst Ende des vergangenen Jahres zustande. Dennoch konnten bereits erste Reparaturarbeiten am Dach durchgeführt werden, damit kein Schaden durch Nässe entsteht. Nun stehen Behördenwege an. Eine Nutzungsgenehmigung muss erarbeitet werden. Wenn die fertig ist, kann das Planungsbüro alle notwendigen Schritte hinsichtlich Brandschutz und Fluchtwegen einleiten, damit letztendlich eine Baugenehmigung erwirkt wird. Das alles braucht noch Zeit und geht nicht innerhalb weniger Tage über die Bühne. Um alle diese Dinge kümmert sich die Stadt. Wenn alle Genehmigungen auf dem Tisch liegen, stehen Bauarbeiten im Gebäude an. Elektrik, Sanitär und Heizung müssen erneuert, Trennwände eingezogen und frische Farbe an die Wände gebracht werden. Firmen sollen die Facharbeiten durchführen. Und auch die Klinik-Leute wollen mit anpacken. Malerarbeiten möchten sie in Eigenleistung durchführen. Die Stadt will das Objekt dem Verein mietfrei zur Verfügung stellen.

Im Ausschuss kam die Frage nach der Finanzierung auf und ob der städtische Haushalt über die notwendigen Mittel verfüge, das Objekt auf Vordermann zu bringen. Die Frage nach den voraussichtlichen Kosten konnte Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) noch nicht beantworten. Er sagte aber: „Es wird nicht so schlimm sein.“ Sobald man wisse, was genau gemacht werden muss, könnten Angebote von Firmen eingeholt werden. Trotzdem bemängelten die Vertreter vom Jugendverein, dass auf ihre Anfragen per Mail im Vorfeld von der Stadt nicht eingegangen worden sei. Das wurde aber dementiert. Es habe einen Austausch mit dem Vereinsvorsitzenden, der in der Runde nicht dabei war, gegeben. Allerdings können sich die Klinik-Freunde beruhigt fühlen. Momentan dürfen sie den Klub am alten Standort weiter nutzen. „Die jungen Leute sollen nicht auf der Straße hängen“, sagte Pawel Nowak, Berater des Investors. Momentan befinde man sich in der Vorplanung, Gespräche über die Finanzierung stehen an. Voraussichtlich 2018 könnte die Sanierung am Theaterplatz beginnen.

Die Klinik schließt also noch nicht ihre Pforten in der Innenstadt. Kommende Woche will der OB den Verein informieren, wie es mit dem neuen Domizil in Löbau Ost weitergeht. Der Klub selbst teilt zuversichtlich einen Konzerttermin für den 13. Mai mit. Mit der Bemerkung: „Entgegen aller Probleme gibt’s im Mai erst mal heißen Horrorpunk von Hellena auf die Ohren!“

