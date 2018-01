Klotzscher Höfe für Deutschen Bauherrenpreis nominiert

Die Sächsische Wohnungsgenossenschaft Dresden (SWGD) hat ihr größtes Projekt erfolgreich gemeistert. Für rund 33 Millionen Euro wurden seit 2012 drei Plattenbau-Komplexe an der Selliner Straße und am Göhrener Weg zu den Klotzscher Höfen mit insgesamt 515 Wohnungen umgebaut. Im Kirschhof konnten im September vergangenen Jahres die letzten Arbeiten abgeschlossen werden. „Die Klotzscher Höfe sind voll vermietet. Es steht keine Wohnung mehr leer“, sagt SWGD-Vorstand Mathias Schulze.

Mit diesem Großprojekt wurde die Genossenschaft jetzt für den bedeutenden Deutschen Bauherrenpreis nominiert. Den vergeben der Bund Deutscher Architekten, der Deutsche Städtetag und der Bundesverband der Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Von den 173 Bewerbungen wurden 33 ausgewählt, drei in jeder der elf Kategorien. Die Klotzscher Höfe wurden in der Sparte zur Revitalisierung von Wohnsiedlungen nominiert. Die SWGD rechnet sich gute Chancen aus, am 21. Februar bei der Messe Bautec in Berlin diesen Preis für ihr Vorzeigeprojekt zu erhalten.

Die in den 1980er-Jahren errichteten Häuser sind großzügiger und ihr Umfeld deutlich schöner gestaltet worden, nennt der Vorstand einen wesentlichen Punkt. So wurden im Lindenhof an der Selliner Straße die fünfte und sechste Etage abgerissen und äußerst schmale Balkons durch breitere ersetzt. Der begrünte Innenhof hat eine Fahrradgarage und einen neuen Spielplatz bekommen. Im benachbarten Sonnenhof wurden seniorenfreundliche Wohnungen ausgebaut. Dort bekam jeder zweite Aufgang einen Aufzug. Die Hausflure wurden durch Gänge verbunden, sodass die Wohnungen leichter zu erreichen sind. Im Hof ist eine große Tiefgarage entstanden.

Im letzten Komplex, dem Kirschhof, hat jeder Eingang einen Aufzug erhalten, sodass er besonders behindertenfreundlich ist. Der SWGD-Vorstand verweist auch darauf, dass es in den Klotzscher Höfen den Wohngebietstreff, einen Friseur und eine Physiotherapie gibt. Zudem wurden zahlreiche Fledermaus-Quartiere geschaffen.

