Klotzscher Bürgerbüro bleibt erst mal zu

Der Petitionsausschuss hat die Petition zum Erhalt des Bürgerbüros in Klotzsche abgelehnt. Der Grund: Das Gremium sieht sich nicht zuständig. Allerdings stimmten die Ausschussmitglieder dafür, dass das Büro am 1. Januar kommenden Jahres wieder öffnen soll, so CDU-Stadträtin Christa Müller. Die Antragsteller forderten in ihrer Petition, die Schließung der Außenstelle im Viertel aufzuheben – wenigstens einen Tag in der Woche. 27 Menschen unterschrieben, weitere 42 unterstützten. Zwei Anwohnerinnen sammelten zusätzlich 1 900 Unterschriften für den Erhalt.

Alle „Mitsammler“ berichteten von großem Unmut unter den Anwohnern über die Entscheidung der Verwaltung, das Büro zu schließen. Vor allem, da Klotzsche als einziges Büro geschlossen wurde. Seit Ende 2015 ist die Außenstelle zu – nur vorübergehend, hieß es aus dem Rathaus. Seitdem müssen Anwohner weite Wege nach Weixdorf, Langebrück oder Pieschen in Kauf nehmen. Trotzdem sieht die Stadt zunächst keine Chance, wieder zu öffnen. Das sei erst möglich, wenn zusätzliche Stellen geschaffen wurden, so Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). (SZ/sag, SZ/jv)

