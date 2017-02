Klotzsche ist Neubau-Hochburg Das Wohnen am Stadtrand wird immer beliebter. Vor allem Eigenheime werden errichtet.

Von wegen Neustadt. In keinem Ortsamt wird mehr gebaut als in Klotzsche. Mit 103 erteilten Baugenehmigungen im vergangenen Jahr setzt sich das Ortsamt im Dresdner Norden mit großem Abstand an die Spitze. Auf dem zweiten Platz landet Cotta mit 69 – ebenfalls ein Gebiet am Rande der Stadt. In ganz Dresden wurden 490 Genehmigungen erteilt.

„Viele ziehen lieber an den Rand Dresdens und pendeln“, sagt Ines Kurze von der Ortec, die jedes Jahr die Hausmesse organisiert. Auch in der aktuellen Pendlerstatistik der Stadt Dresden macht sich das bemerkbar. Nicht nur vom Stadtrand, sondern auch aus umliegenden Kreisen fahren Arbeitnehmer in die Landeshauptstadt. Meist sind es Familien, die sich in den ländlichen Gebieten den Traum vom Eigenheim erfüllen. Dort gibt es mehr Flächen, und die Grundstücke sind günstiger. Das hat auch ein Investor an der Travemünder Straße für sich entdeckt und baut dort das größte Projekt in Klotzsche.

Seit April vergangenen Jahres rollen auf dem rund 16 Hektar großen Areal oberhalb der Boltenhagener Straße die Bagger. Neben 14 Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 85 Mietwohnungen werden auch 117 Grundstücke hergerichtet, auf denen anschließend Einfamilienhäuser entstehen sollen. Die meisten der Häuslebauer seien junge Familien, die es an den Stadtrand zieht, sagt Projektleiter Holm Claussnitzer. Wegen der Nähe zum Flughafen hätten sich aber auch viele Piloten für ein Haus in dem Gebiet entschieden. Insgesamt werden 15 Millionen Euro investiert. Bis Jahresende sollen die Arbeiten beendet sein.

Während es zwischen Travemünder und Boltenhagener Straße noch dauert, sind im vergangenen Jahr in Klotzsche bereits 29 Häuser fertig geworden, 21 davon waren Einfamilienhäuser. Deswegen steigt die Anwohnerzahl nicht so rapide wie in anderen Ortsämtern. Bis 2030 wird ein Zuwachs von rund 1 600 Bewohnern prognostiziert. Dann würden im Ortsamt 21 900 Menschen wohnen.

