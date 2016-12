Klosterweihnacht geht zu Ende Der Riesaer Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag zum letzten Mal. Zum Schluss hat sich die Stadt noch etwas einfallen lassen.

Die diesjährige Klosterweihnacht neigt sich nun langsam dem Ende zu. Wer den Riesaer Weihnachtsmarkt noch besuchen will, hat am Freitag, 23. Dezember, die letzte Chance. Bis 21 Uhr werden die Stände geöffnet haben. Zum Abschluss hat sich die Stadtverwaltung noch eine Überraschung überlegt: „Als Höhepunkt des letzten Tages möchten wir unseren Besuchern noch ein besonders schönes Erlebnis bereiten“, kündigte Oberbürgermeister Marco Müller am Mittwoch spontan an. Gemeinsam mit der FVG hat die Stadtverwaltung eine Pferdekutsche engagiert. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr werden damit Fahrten durch den Stadtpark angeboten. Los geht es am Eingangsbereich des Weihnachtsmarktes. Die Fahrten sind kostenfrei.

Während die Klosterweihnacht pünktlich vor den Feiertagen schließt, hat die Eisbahn neben dem Riesaer Rathaus noch bis Dienstag, 3. Januar, geöffnet. Am Heiligen Abend kann dort zwischen 10 und 13 Uhr geschlittert werden. Vom 25. bis 30. Dezember hat die Bahn von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Silvester von 10 bis 14 Uhr. Neujahr ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet. (SZ)

