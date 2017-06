Klosterköchin tritt kürzer Geht Liebe durch den Magen, haben sich Gäste auch des guten Essens wegen ins Kloster verliebt. Gudrun Müller war Menüchefin.

Inmitten des Küchenteams hat sich Gudrun Müller (zweite von links) immer am wohlsten gefühlt. Daher wird die Küchen- und Marktchefin des Klosters Buch auch im Ruhestand für die Besucher kochen – aber eben nicht mehr jeden Tag. © André Braun/Archiv

Natürlich sind es die alten Klostermauern, die Besucher immer wieder aufs Neue begeistern. Doch die allein locken Stammbesucher nicht regelmäßig an die Mulde. Es ist auch die Klostergastronomie, die bei Festen und Familienfeiern Sympathiepunkte einheimst. Das Martinsgansessen ist ohne große Werbung jeden November ausgebucht. Auch für Verliebte kocht das Küchenteam jedes Jahr im Februar. Neugierige lässt es ab und zu in die Töpfe der Mönche schauen. Den Hut dafür hatte bislang Gudrun Müller auf. Nun, mit 63 Jahren, geht die Rudelsdorferin in den Ruhestand. Am Sonnabend ist ihr erster offizieller Tag „ohne Küchendienst“.

So ganz verzichten will und kann Gudrun Müller aber nicht. Sie kam im April 2002 ins Kloster Buch, kümmerte sich zunächst ums Archiv, ehe sie die Küche für sich entdeckte und aus der auch nicht mehr wegzudenken ist. Rica Zirnsack, die für die Projektarbeit im Kloster Buch zuständig ist, erinnert sich mit verzücktem Blick an die wundervoll gestalteten Creme- und Marzipantorten, die Gudrun Müller häufig schon daheim zubereitet hat, um damit dann die Gaumen der Klosterbesucher zu verwöhnen.

Überhaupt ist die Rudelsdorferin unter den Kollegen für ihre kreative Ader bekannt. Die kann sie in der Klosterküche auch weiter ausleben. Denn: „Auf 400 Euro-Basis bleibt uns Frau Müller in der Küche zumindest teilweise noch erhalten“, sagt Rica Zirnsack. Vor allem bei Bauernmärkten und an den Wochenenden soll damit das Imbissangebot abgesichert werden. Gäste in überschaubarer Runde können mit dem verkleinerten Küchenteam ebenso noch beköstigt werden. „Großveranstaltungen sichern wir allerdings vorläufig mit einem regionalen Cateringservice ab“, so Rica Zirnsack. Außerdem könnten sich Gesellschaften auf Wunsch ebenfalls den Caterer ihre Wahl mitbringen.

Abgegeben hat Gudrun Müller die Aufgaben als Marktleiterin. In dieser Funktion hatte sie Kontakt zu jedem Händler bei Bauern- und Kunsthandwerkermärkten sowie bei Erntedankfesten. Sie behielt den Überblick und die maximale Händlerzahl streng im Auge. Trotzdem war sie bei vielen Mitwirkenden auch deshalb beliebt, weil sie stets mit Witz und einem netten Wort auf den Lippen die an und für sich wenig beliebten Standgebühren eintrieb. Das und die Vorbereitung der Märkte übernimmt Holger Stein.

