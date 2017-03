Klosterchef bekommt die erste Verdienstmedaille Die Auszeichnung des Landkreises Mittelsachsen wurde Heiner Stephan für dessen außergewöhnliches Engagement zur Bewahrung des Klosters Buch als einmaliges, sächsisches Kulturgut verliehen.

Heiner Stephan hat als erste Person überhaupt die Verdienstmedaille des Landkreises Mittelsachsen verliehen bekommen. © Andre Braun

Repräsentant, Vereinsvorstand, Spendensammler, Baukoordinator, Bauhelfer, Klosterführer und Mönch – Heiner Stephan ist so etwas wie das Gesicht des Klosters Buch, so Landrat Matthias Damm (CDU). Für sein „außerordentliches, selbstloses und beispielgebendes Engagement“ ist der Leisniger am Mittwoch mit der Verdienstmedaille des Landkreises Mittelsachsen ausgezeichnet worden. „Er hat sich im Ehrenamt aufopferungsvoll um das Kloster Buch gekümmert – mit sichtbarem Erfolg. Trotz vieler widriger Umstände hat er in all den Jahren niemals den Mut verloren“, sagte Damm während der Kreistagssitzung. Die Auszeichnung werde Stephan für dessen außergewöhnliches Engagement als Vereinsvorsitzender zur Bewahrung des Klosters als einmaliges, sächsisches Kulturgut verliehen. „Heiner Stephan hat es echt verdient“, meint Landrat Damm.

Der Leisniger selbst ist nicht der Typ Mensch, der gern im Mittelpunkt steht. Immer wieder betont er, dass das gesamte Klosterteam zum Erfolg der Sanierung und Wiederbelebung beigetragen hat. Deshalb werde die Medaille ihren Platz auch nicht im heimischen Wohnzimmerschrank, sondern im Kloster bekommen. Drei Vertreterinnen des Klosters überreichten Stephan „ein Präsent von unserer Kräuterhexe für viel Gesundheit, damit Sie uns noch lange erhalten bleiben“, so Rica Zirnsack.

Heiner Stephan ist der erste Träger der Verdienstmedaille. Diese wird jährlich für „besonders wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft“ verliehen, so Damm. (DA/sol)

