Klosterbäcker bauen Filiale auf Ab 1. November wird auf der Bautzner Straße in Kamenz ein Testverkauf gestartet. Und das Ziel ist sogar ein dauerhaftes Engagement.

Das Einräumen der kleinen Filiale der Klosterbäckerei in Kamenz hat bereits begonnen. Stephan Kokel, Daniel Rachel, Gabi Fiedler, Tobias Rachel und Dietmar Michael von der Landschaftspflegegruppe der Werkstatt St. Michael helfen. © Anne Hasselbach

Das Kloster St. Marienstern und die Stadt Kamenz verbindet eine lange, durchaus auch wechselvolle Geschichte. Beim Bierbrauen ist man sich einstmals mächtig in die Quere gekommen, aber bei der jährlichen Pfefferkuchenverkostung an der Pforte zum Konvent der Zisterzienserinnen übt man den zuckersüßen Schulterschluss – auch mit Pulsnitz – immer wieder gern. Jetzt freilich wird es noch spannender für die Kamenzer: Die Klosterbäckerei richtet einen Verkaufsladen in der Stadt ein. In diesen Tagen wurde die Landschaftspflegegruppe der Werkstatt für Behinderte St. Michael als Betreiber der Klosterbäckerei schon mal bei Einzugsaktivitäten beobachtet. Werkstattleiter Andreas Oschika: „Das stimmt. In der Bautzner Straße wollen wir ab 1. November bis Januar einen Testverkauf starten.“ Zunächst soll der kleine Laden links neben dem Eingang zur Nummer 17 dienstags bis samstags von 6.30 bis 11 Uhr öffnen. Das ehemalige Nagelstudio mit seinen 40 Quadratmetern wird derzeit entsprechend umgerüstet. Das Geschäft wird nicht nur die frischen Backwaren aus der Klosterbäckerei feilbieten, sondern auch ein gemütliches Kaffeetrinken ermöglichen. „Wir stellen eine richtig gute Maschine auf, die auch Espresso oder Cappuccino frisch aufbrüht.“ Womöglich wird auch ein kleines Imbissangebot dabei sein, womit einem zünftigen Frühstück eigentlich nichts mehr im Wege stehen würde. An drei Tischen sollen bis zu zwölf Kunden Platz haben, heißt es.

Laden im Kloster zu schwer erreichbar

Die Klosterbäckerei mit ihrem weithin gerühmten Angebot reagiert damit auch auf das sich verändernde Kaufverhalten der Kundschaft. Vielen sei der Laden im Kloster zu schwer erreichbar. „Das wird sich mit dem Straßen- und Brückenbau in Panschwitz nun noch verschärfen“, meint der Werkstattleiter, der durchaus auch auf ein langfristiges Engagement in Kamenz hinwirkt. Im Februar könnte – wenn der Testverkauf erfolgreich ist – durchaus auch ein Umzug in das deutlich größere Nebengeschäft der Bautzner Straße 17 anstehen. Dort wäre dann ein ganztägiger Betrieb möglich. „Wir wollen ernsthaft versuchen, etwas Ansprechendes in Kamenz hinzubekommen“, so Andreas Oschika. Dass der Hauseigentümer, der selbst aus dem Sorbenland stammt, mit moderaten Konditionen wie einer Staffelmiete der Bäckerei entgegenkommt, weist auf eine möglicherweise durchaus nachhaltige Kooperation hin. Diesen Eindruck bestätigt auch City-Managerin Anne Hasselbach, die das Engagement der Werkstatt mit ihrer Klosterbäckerei mit vermittelt hat. „Ich schätze Herrn Oschikas Kreativität und sein unternehmerisches Denken und Handeln. Solche Initialzündungen tun der Stadt gut und bestärken mich in meiner Arbeit, weiter mit Elan an der Belebung der Altstadt dranzubleiben.“ Dass dabei die Revitalisierung der Bautzner Straße – im Tandem mit dem Markt – eine wichtige Rolle spielt, dürfte angesichts der jüngsten Aktivitäten der City-Initiative vielen in der Stadt klar geworden sein. Und die Einkaufsnacht am 18. November bietet dazu die nächste Gelegenheit. Oschika: „Wir könnten uns an diesem Abend auch ein Mitmachen vorstellen. Wie wär‘s mit Kaffee und Kuchen bei fluffiger Gitarrenmusik?“

Zunächst aber wird der Testverkauf vorbereitet. Dazu sucht die Bäckerei eine „tüchtige und kontaktfreudige“ Filialistin, wie es heißt. Am besten, man fragt mal in der Werkstatt St. Michael nach ...

