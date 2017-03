Kloster zum Selberbauen Für die Luther-Ausstellung im April wird schon jetzt im Stadtmuseum fleißig gebaut – ein besonderes Spiel wird es.

Dietmar Heusler gehört zu Helfern, die derzeit ein Modell des einstigen Meißener Franziskanerklosters bauen, das Kinder später selbst zusammenbauen können. © Claudia Hübschmann

Maik Stephan hat etwas in der Hand, was es nicht mehr gibt: Er zeigt den Chor, also quasi das Hinterteil der Franziskanerklosterkirche, in der sich heute das Stadtmuseum befindet. Der war besonders schwer zu bauen, da er einen runden Abschluss hat, dem sich das Dach anpassen musste. Der richtige Chor der Kirche ist 1823 abgebrochen worden, weil Platz in der Stadt gebraucht worden ist. Im Modell aus Holz ist die Kirchenzerstörung nun aber gleichsam wieder rückgängig gemacht worden.

Der Chor gehört zu den rund zwanzig Gebäuden, die derzeit im Keller der Roten Schule gebaut werden. Wenn sie fertig sind, gehören sie zu den beiden Bausätzen, aus denen später Kinder in der am 8. April beginnenden Sonderausstellung „Luther, Lieder & Kanzlei“ das einstige Franziskanerkloster zusammenbauen können. „Dazu gibt es einen Grundriss, auf den die Kinder die verschiedenen Gebäudeteile aufstellen können“, erklärt Museumsleiterin Martina Fischer, die sich das Ganze ausgedacht hat. So sollen die Kinder auf spielerische Weise lernen, was ein Kloster ist, und welche Gebäude dazu gehören. Sie sollen lernen, dass ein Kloster eine Kirche und einen Kreuzgang hatte, einen Garten und Wirtschaftsgebäude. Und im Falle des Meißner Klosters lernen sie auch das Geheime Gemach kennen. Das war nichts anderes als ein Plumpsklo, erklärt Martina Fischer. „Aber schon mit Wasserspülung, denn es ging auf den Mühlgraben hinaus.“

Immer, wenn er Zeit findet, arbeitet Maik Stephan, er ist der Hausmeister des Stadtmuseums, mit zwei Helfern an dem Modell. Wie viele Stunden Arbeit das bislang gewesen sind, kann er nicht sagen. Martina Fischer aber kann sagen, dass „alles schön verschliffen ist, damit die Kinder Freude haben, die Gebäude in die Hand zu nehmen“.

Vorbild für die beiden Spielmodelle ist das Urmodell, das in der ständigen Museumsausstellung zur Klostergeschichte zu sehen ist. Dieses ist Anfang der 1990er Jahre von ABM-Kräften gebaut worden. Alte Zeichnungen und Gemälde dienten damals als Vorlage. „Das älteste Stadtbild von Meißen stammt aus dem Jahr 1558, da war das Kloster zwar schon aufgelöst, aber die Gebäude standen ja noch“, erklärt Martina Fischer. Mit Zollstock und durch Ausprobieren, haben Maik Stephan und seine beiden Mitarbeiter das Modell gleichsam übertragen. Die Dächer werden noch rot gestrichen, die Mauern weiß-grau. Alle Gebäude werden ordentlich verleimt, und wo nötig genagelt, sodass sie so stabil sind, wie es in Kinderhänden vonnöten ist.

Doch das Klostermodell wird nicht das einzige Angebot für Kinder in der Luther-Ausstellung sein. Dort kann man sich von der Fledermaus Franzi durch das geschichtsträchtige Haus führen lassen. Im Skriptorium, also der Schreibstube der Mönche, stehen hölzerne Schreibpulte, Federn, Tinte und Tintenhörnchen bereit, um Schreibübungen machen zu können. Und auf der historischen Handdruckpresse kann unter Anleitung gedruckt werden.

Schließlich gibt es noch den Trickfilm „Luther und die deutsche Sprache“ zu sehen. Der macht allen klar, dass es die sogenannte Meißnische Kanzleisprache gewesen ist, die im 16. Jahrhundert zur bis heute gültigen Schriftsprache aller Deutschen geworden ist. Warum? Weil Luther die Bibel damals in dieses „meißnische Deutsch“ übersetzt hat.

