Kloster wird Kunstort

St. Marienstern ist eine Station des Oberlausitz-Kulturbusses. Er hält am 24. und 25. Juni auch in Panschwitz-Kuckau.

Das Kloster St. Marienstern hat als Kunstort eine jahrhundertelange Tradition. Durch die Kunstbus-Initiative des Landkreises wird diese Tradition am 24. und 25. Juni in ein neues Licht gerückt. Die Schätze der Schatzkammer werden mit Hilfe einer Freiluftfotoausstellung mit einer Tanzbühne verbunden.

Die Ausstellung zeigt Fotografien von Olaf Martens, welcher im vergangenen Jahr Tänzer der Werkstatt für Behinderte St. Michael bei ihrem Tanzprojekt fotografisch festhielt. Die Beschäftigten der Werkstatt erarbeiten derzeit gemeinsam mit dem Studio Tanz-Art und Anne Dietrich ein neues Programm, welches den Kunstbusfahrgästen am Samstag und am Sonntag-Nachmittag jeweils zweimal vorgestellt wird. „Die neue Performance steht unter der Überschrift: Warten. Sie dürfen gespannt sein.“ sagt Werkstattbereichsleiter Andreas Oschika.

Am Kunstbus-Wochenende sind auch der Klosterladen, das Ernährungs- und Kräuterzentrum sowie die Bäckerei geöffnet. Die Busse halten ab Mittag stündlich und verbinden die Kunstorte Steinhaus Bautzen, Galerie Flox in Kirschau, Museum der Westlausitz in Kamenz, Steinsäge in Demitz-Thumitz sowie die Kunsthalle des Ernst-Rietschel-Ringes in Pulsnitz.

Die Fahrgäste werden in den Bussen mit Livemusik oder Schauspiel unterhalten. Eine Fahrkarte kostet neun Euro. Mit dieser kann man an beiden Tagen alle Busse und Kunstorte genießen. Standorttickets gibt’s es für 4 Euro, z.B. im Klosterladen in Panschwitz oder in der Filiale der Klosterbäckerei in Kamenz auf der Bautzner Str. 17. (SZ)

