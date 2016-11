Kloster wird autofrei Künftig müssen die Fahrzeuge außerhalb des Klostergeländes in St. Marienthal parken. Dafür soll aber nicht nur ein Poller errichtet werden.

Noch ist es nur eine Montage, doch bald soll der Poller am Klostertor Realität sein. Schon seit Langem fordern Denkmalpfleger, die Blechlawine aus dem Kloster zu verbannen, in einem Jahr soll der Klosterinnenhof weitestgehend autofrei sein. © Jan Lange/SZ-Montage

Noch können Besucher des Klosters St. Marienthal oder des Internationalen Begegnungszentrums (IBZ) mit dem Fahrzeug durch das große, rot-weiße Klostertor fahren. Künftig soll das nicht mehr so einfach möglich sein. Ein Poller soll am Eingang zum Klostergelände errichtet werden, wie Äbtissin Elisabeth Vaterodt bestätigt. Es wird sich um einen versenkbaren Poller handelt, erklärt die Mutter Oberin. Nach dessen Aufbau soll nur noch Rettungsfahrzeugen, Wirtschaftsfahrzeugen sowie einzelnen Mitarbeitern des IBZ und des Klosters wie dem Hausmeister die Zufahrt möglich sein. „Wer alles eine Berechtigung bekommt, wird noch zwischen dem Kloster und dem IBZ abgestimmt“, sagt die Ostritzer Hauptamtsleiterin Manuela Golde. Die Äbtissin geht davon aus, dass in einem Jahr das Kloster St. Marienthal weitestgehend autofrei sein wird.

Mit der Errichtung des Pollers am Haupteingang zum Klostergelände kommen die Schwestern einer Forderung der Denkmalpfleger nach. Die zahlreichen Fahrzeuge, die gegenüber dem Beamtenhaus, vor dem St.-Clemens-Haus oder im überall Klosterinnenhof stehen, stören die Denkmalbehörde schon lange. Durch die Blechlawine werde das wunderschöne Klosterensemble, in das nach dem Hochwasser 2010 wieder Millionen investiert wurden, in ihren Augen faktisch zugeparkt. Sie fordern deshalb die Verbannung der Autos vor das Kloster.

In der Abtei St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau ist es ebenfalls üblich, dass die Fahrzeuge vor den Toren stehen bleiben. Jahrelang scheiterte das Vorhaben, auch das Kloster an der Neiße autofrei zu machen, an den fehlenden Parkmöglichkeiten direkt vor dem Eingang. Nachdem auf der Fläche der ehemaligen Klostergärtnerei vor einigen Jahren neue Stellplätze gebaut wurden, ist dieser Hinderungsgrund beseitigt. Es gibt seitdem zwei Parkplätze in unmittelbarer Nähe des Klosters.

Eine zusätzliche Ausschilderung der Parkfläche vor dem Kloster sei schon seit Längerem vorgesehen und die Planungen dazu abgeschlossen, erklärt Äbtissin Elisabeth Vaterodt. Die Umsetzung erfolge demnach in absehbarer Zeit. Die Ausschilderung beginnt dann schon auf dem oberen Parkplatz an der Bundesstraße 99, der primär genutzt werden soll. „Eine weitere Ausschilderung irgendwelcher Art ist vor dem Klostertor nicht vorgesehen – lediglich ein Hinweis auf Übernachtungsmöglichkeiten im Kloster und IBZ“, betont die Klostervorsteherin.

Schon vor dem Bau des Parkplatzes am Kloster hatten Anwohner befürchtet, dass der Verkehr auf der Schäfereistraße zunimmt. Damals beruhigte die Stadt die Nachbarn, dass die neuen Stellflächen nur von Übernachtungsgästen und Mitarbeitern genutzt werden sollen. Tagesgäste sollen weiterhin auf dem Parkplatz an der B99 stehen.

Daran ändert sich laut Frau Golde auch nach der Errichtung des Pollers am Klostertor nichts. Die Parkfläche direkt vor dem Kloster bleibt vorrangig den Übernachtungsgästen und Mitarbeitern vorbehalten. Lediglich in Ausnahmefällen soll dieser Parkplatz auch für Tagesgäste offen sein. Derzeit ist die Einfahrtsschranke zum Parkplatz wegen technischer Probleme regelmäßig geöffnet.

Die Errichtung des Pollers ist in ein großes Projekt zur Neugestaltung der Außenanlagen des Klosters eingebunden. Ein Bestandteil ist die Umsetzung der mit der Denkmalpflege abgestimmten Gestaltungskonzeption für den Klosterhof, wie die Äbtissin erklärt. So ist der Rückbau der Garagen am Ausgang zum Neißetal schon seit zwei Jahren eine Auflage der Denkmalpflege. Bei den Garagen handelt es sich um neuzeitliche, nach 1945 errichtete Nebengebäude, die nicht zum barocken Ensemble des Klosters passen, so die Meinung der Denkmalbehörde. Die Garagen sollen noch dieses Jahr beräumt werden, sagt Mutter Elisabeth. Der geplante Beginn der Maßnahme ist noch diesen Monat, spätestens im Dezember vorgesehen. Für die Auslagerung der Fahrräder, die vom IBZ dort abgestellt sind, wurde inzwischen eine andere Lösung gefunden.

Im Zuge dieser Baumaßnahme wird auch die Schlupfpforte zum Neißetal wieder geöffnet und ein neues Tor angefertigt. Das Tor werde nachts geschlossen, erklärt die Äbtissin. An der Schlupfpforte soll eine Wechselsprechanlage installiert werden. Die freie Fläche wird begrünt und einige Sträucher gepflanzt. Der Hang erhält eine Stützmauer. Das Kloster habe auf Bitte des IBZ wegen der notwendigen Eigenmittel, die Bauherrschaft übernommen, sagt Mutter Elisabeth. Eigentlich wäre das Begegnungszentrum laut dem Erbbaurechtsvertrag für den Klosterhof zuständig.

